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Malatya Haber -

AB’den ABD Yönetimine Kudüs Uyarısı

AB’den ABD Yönetimine Kudüs Uyarısı
  • 06.12.2017
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Avrupa Birliği (AB), Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safadi’yle yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, “AB, Kudüs’ün statüsünde değişikliğe neden olacak herhangi bir karar ya da bireysel eylemin ciddi sonuçları olacağını düşünüyor. Böyle bir karar, dünya çapındaki kamuoyunda yankı uyandırabilir.” ifadeleri yer aldı.

İsrail-Filistin arasındaki barış sürecine odaklanılması çağrısı yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması halinde barış sürecinin olumsuz bir şekilde etkileneceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, AB’nin anlamlı bir barış sürecinin tekrar başlatılması için tüm taraflarla irtibatta kalmaya devam edeceği bildirildi.

Brüksel, AA

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