AB’den Kıbrıs Kazığı
AVRUPA Parlamentosu, KKTC ile AB arasında başlatılması öngörülen Doğrudan Ticaret Tüzüğünün yasal zemininin olmadığına karar verdi. Tüzüğün APde reddedilmesi, Türk limanlarının Rum gemi ve uçaklarına açılması konusunu da rafa kaldırmış oldu. Karara sert tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, AByle güven krizi doğdu. ABnin acizliği, Adada çözümsüzlüğü destekleyecek dedi.
AVRUPA Parlamentosu, AB hükümetlerinin KKTCye 6 yıl önce söz verdiği doğrudan ticaret tüzüğünü etkisiz hale getiren bir karara imza attı. Avrupa Komisyonunun Rumların vetosunu aşmak amacıyla başvurduğu Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu, Kıbrıslı Türklerle ticaretin ancak Rumların onayıyla gerçekleşebileceğine hükmetti. AP Hukuk Servisi, hazırladığı raporda, Kıbrıslı Türklerle doğrudan ticaretin başlatılmasının, ancak oy birliğiyle mümkün olacağını bildirmişti. AB Hukuk Komisyonunda önceki gün yapılan toplantıda, bu raporun benimsenmesine 18 AP üyesi evet derken 5 AP üyesi karşı oy kullandı. AP Hukuk İşleri Komisyonunda Yeşil ve Liberallerin dışındaki siyasi gruplar Rumların lehine oy kullandı. Böylelikle Avrupa Parlamentosu, 2004te AB Hükümetlerinin KKTC ile Doğrudan Ticaretin başlatılmasına yönelik aldığı kararı çıkmaza soktu.
Oy birliği hâlâ geçerli
KKTC ile doğrudan ticaretin başlatılması yönünde görüş belirten AB Komisyonu, Lizbon anlaşmasının geçen yıl Aralık ayında yürürlüğe girmesinden sonra bu türlü anlaşmalarda oy birliği şartı aranmasına gerek olmadığını belirtmiş ve APnin görüş belirtmesi talebinde bulunmuştu. AP ise önceki gün aldığı kararla, oy birliği şartının hala geçerli olduğunu belirtmiş oldu.
KKTC: AB acizliğini gösterdi
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu karara sert tepki göstererek, Kıbrıs Türk halkı ile AB arasında ciddi bir güven krizinin doğduğunu, sonucun Rumları görüşme masasında sertleştireceğini, Kıbrıs sorununda çözümsüzlük siyasetine destek verdiğini söyledi. Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada, ABnin 2004 yılında Kıbrıslı Türkler için aldığı doğrudan ticaret ve mali yardım tüzüğüyle ilgili yaşanan bu süreç genel olarak Avrupa Birliğine, özelde de bazı kurumlarına olan güvenini daha da sarsmıştır. Kıbrıs Türk halkıyla AB arasında ciddi bir güven krizi yaratacağı aşikârdır dedi. Eroğlu Kıbrıs Türkünün 6 yıl boş yere bekletildiğini, ABnin acizliğini ve BM görüşmelerinde olumlu katkısının bulunmayacağını ispat ettiğini kaydetti. Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu ise, bu olumlu kararın alınması için Rum yönetimindeki tüm siyasi partilerin birlikte hareket ettiğine de dikkat çekti.
Bundan sonra ne olacak?
AP Hukuk İşleri Komisyonu kararını yazılı olarak AP Başkanlık Konferansına gönderecek. Daha sonra AP Başkanlık Konferansı konuyla ilgili bir karara varacak. Ancak bu aşamadan sonra tüzük ile ilgili APde olumlu bir kararın çıkması mümkün gözükmüyor. Böylelikle tüzük için oy birliği şartı korunacak. Tüzüğün APde reddedilmesi, Türk limanlarının Rum gemi ve uçaklarına açılması konusunu da rafa kaldırmış oldu. Türkiye limanların ancak doğrudan ticaretin başlatılması halinde Rumlara açılabileceğini duyurmuştu.