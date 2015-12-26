ABD’li Grubun Konseri

Amerikalı klasik oda müziği grubu “Trio Chicago and Friends” (Chicago Üçlüsü ve Arkadaşları), ABD Adana Konsolosluğu ile Malatya Valiliği işbirliğinde Malatya’da konser verdi.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasanoğlu’nun yanı sıra vatandaşlar katıldı. Grup, 20’den fazla ülkeyi dolaşarak, Amerikan müziği türlerinde konserler veriyor. Venezuella, Kamboçya, Vietnam, Ütopya, Rusya, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerde konserler veren “Trio Chicago and Friends” (Chicago Üçlüsü ve Arkadaşları), bu kapsamda Türkiye’de de çeşitli konserler verdi. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Niğde ve Gaziantep’te konserler veren grup, son olarak Malatyalılarla buluştu.

Konserin gündüz yapılan bölümüne ilginin olmadığı gözlendi.