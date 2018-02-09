ABD’li Öğretim Üyesinden Konferans

İnönü Üniversitesi’nde ‘Karaciğer Kanserinde Uluslararası İşbirliğinin Önemi’ konulu konferans düzenlendi.

Konuyla ilgili olarak İnönü Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, konferansa konuşmacı olarak kanser çalışmalarında dünyanın önde gelen bilim adamlarından ABD Pittsburgh Üniversitesinden Prof. Dr. Brian I. Carr katıldı. Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret eden Carr’ın İnönü Üniversitesi’nin konuk öğretim üyeliğini kabul ettiği bilgisi verildi.

ABD Pittsburgh Üniversitesinden Prof. Dr. Brian I. Carr’ın konuşmacı olduğu Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile öğretim üyeleri izledi.

Konferansta konuşan Hopatosellüer kanser çalışmalarında dünyanın önde gelen bilim insanlarından Uluslararası Journal Of Gastroinstestinal Cancer Dergisi editörü, ABD Pittsburgh Üniversitesinden Prof. Dr. Brian I. Carr, sağlık alanında uluslararası işbirliğinin önemi konusunda bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile birlikte Rektör Kızılay’ı da ziyaret eden Prof. Dr. Brian I. Carr, üniversitenin konuk öğretim üyesi olmayı da kabul ettiği belirtildi.

Yeni Malatya Gazetesi