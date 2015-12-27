AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda tartışmalar ve tahminler devam ederken Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Kanal 7’de ekrana gelen Başkent Kulisi programında gazeteci Mehmet Acet’in sorularına cevap verdi.

“ABDULLAH GÜL BAŞBAKAN OLAMAZ”

Bülent Arınç, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasıyla Abdullah Gül’ün de başbakan olabileceğinin altını çizmişti. Fakat Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamasında bunun olamayacağını söyledi. “Başbakanımız Cumhurbaşkanı olduğu takdirde bir başbakan görevi üstlenecek. Cumhurbaşkanımızın milletvekili olmaması hasebiyle hemen bu görevi üstlenmesinin söz konusu olmayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MAYIS’TA NETLEŞECEK

Partisinin cumhurbaşkanı adayının Mayıs ayında netleşeceğinin altını çizen Başbakan Yardımcısı İşler, cumhurbaşkanlığı konusunda henüz netleşen bir yol haritasının da olmadığını dile getirdi.

“ERKEN SEÇİMİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK”

Halkın doğrudan cumhurbaşkanını seçmesinden sonra sistemde sorunlar yaşanacağını açıklamalarına ekleyen Emrullah İşler, erken seçim iddialarına hakkında da, “Erken seçimi gerektirecek bir durum yok.” dedi.

“AYM’NİN TWITTER KARARINI USÜLDEN REDDETMESİ GEREKİR”

“3 dönem şartı” tartışmalarına da değinen İşler, siyasetin meslek haline gelmemesi gerektiğine dikkat çeken İşler, AK Parti’nin ‘ilke’ partisi olmasından dolayı ilkesel bir şekilde 3 dönem şartının kalkmamasının doğru olacağını söyledi. İşler, ancak zaruri bir ihtiyaç olması halinde 3 dönem şartının kalkabileceğini ifade etti. İşler, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter kararını usülden reddetmesi gerektiğini de savundu.