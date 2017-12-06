ABD’ye Kudüs Protestosu

Malatya’da ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma planı protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi üyeleri, Soykan Meydanı’nda, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek, slogan attı.

Şube Başkanı Tayyar Emre, burada yaptığı açıklamada, ABD ile İsrail’in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili açıklamalarını anımsatan Emre, “Kudüs ile ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf, ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır.” dedi.

“Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır.” diyen Emre, şöyle devam etti:

“Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail’le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler, izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse ‘reel politik’ söylemiyle izahat getiremeyecektir. Her Müslüman’ın Kudüs’e olan bağlılığının ve sadakatinin, hükümetlerin ABD ve İsrail’le olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir. Siyonizmin kuklası Trump ve politika yapıcıları, bu küstahlıktan ve hadsizlikten mutlaka vazgeçmelidirler. Aksi takdirde en az çelik kadar sağlam ve sert bir öfkenin hedefi olacaklardır.”

AA