ABD’yi Protesto
Malatya’da Halk Cephesi adı altında bir grup tarafından ABD karşıtı düzenlenen eylemde ABD bayrağı ateşe verilerek yakıldı.
Soykan Parkı’nda düzenlenen eylemde ABD’nin Irak’taki çekilmeden sonra askerlerini Türkiye üzerinden götürmesine tepki gösterilerek Adana’daki İncirlik Üssü’nün kaldırılması istendi.
Halk Cephesi’nin 25-26 Kasım tarihlerinde Adana’da İncirlik Üssü’nün önünde eylem yapacağı belirtildi.
Çok sayıda polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde, eylemciler ABD bayrağını yaktı.
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