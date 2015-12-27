Aç Kapa!. Ne İş Bu?

Beylerderesi Viyadüğü’nün trafiğe açık olup olmadığı muamma!.. Daha önce 16 Ocak’ta açıldığı haberleri yapılan, ancak Karayolları yetkililerinin 20 Ocak Perşembe gününden itibaren ulaşıma açılacağını söyledikleri viyadük, 24 Ocak Pazartesi günü ulaşıma kapalıydı.

24 Ocak Pazartesi akşamı, Beylerderesi Viyadüğü, yol aydınlatma ışıkları yanık vaziyette, ancak iki yönden girişlerine çekilen ağ şeritlerle ulaşıma kapalı olarak görüntülendi. Viyadüğün ulaşıma açıldığı- kapandığı yolundaki haberler kafa karıştırırken, ışıkları yanık vaziyette olan viyadüğün son olarak yine ulaşıma kapalı olması merak konusu oldu.

Bu arada viyadüğün ulaşıma açılma sürecinde, eski güzergahtan Beylerderesi’ne iniş- çıkış bölümlerindeki genel aydınlatma ışıklarının da devre dışı bırakılmış olması ve bu bölgenin karanlığa bürünmüş hali dikkatleri çekiyor.

VİYADÜKLE İLGİLİ BİLGİLER..

Viyadükle ilgili olarak kısa süre önce yetkililer tarafından verilen bilgi şöyleydi:

“Malatya ilinin batı çıkışındaki Beylerderesi vadisi geçişini sağlayan 420 m uzunluğunda 24 m genişliğinde, ortalama 55 m ayak yüksekliğindeki Beylerderesi köprüsü, 190 m lik orta açıklığının yanı sıra ardgermeli dengeli kutu konsol kesitli tipiyle dünyanın bu tipteki sayılı köprüleri arasına girmiştir. Köprünün trafiğe açılmasıyla Beylerderesi Vadi geçişi 2,5 km kısalacaktır. Böylece köprü kendisini 4  6 yılda amorti edecektir. Köprünün ana imalat kalemleri yapılmış, tabliye üzeri asfalt aşınma tabakası tamamlanmış, bağlantı yolları bitirilmiştir. Diğer imalatlar (Oto korkuluk imalatı, çevre düzenlemesi v.s.) 20 Ocak ta bitirilecek olup; Beylerderesi Köprüsü trafiğe açılacaktır.

Köprüde bugüne kadar 28.000 m3 demirli beton, 5.000 ton demir, 800 ton germe halatı kullanılmıştır. Köprü için 2010 yılı fiyatları ile 38 Milyon TL harcama yapılmış olup, bağlantı yolları ile birlikte toplam maliyet 40 Milyon TL olacaktır.”