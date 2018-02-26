“Acemi Darbecilere Karşı Necip Milletimiz Kazandı”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “15 Temmuz’da ‘acemi hırsız’ misali ‘acemi darbeci’ olarak akşam saatlerinde uçakları Ankara’da havalandırdılar. Bu milletin vergileriyle aldıkları maaşı da hiçe sayarak, devletin asli unsurları içerisinde yer alan birçok zevat bunlara gönül vermiş; devletin tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, helikopterini bu millete karşı kullandılar ama kazanan necip milletimiz oldu” dedi.

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. TÜGVA Malatya Şubesi Başkanı Ahmet Oymak ve gençlerle bir araya gelen Şahin, gençlere tavsiyelerde de bulundu.

Milletvekili Şahin, TÜGVA ve TÜRGEV gibi kuruluşların önemli görevler ifa ettiklerine dikkat çekerek, “Ailenin ve toplumun baskısı altında ‘illa da üniversiteye gireyim’ düşüncesiyle, hayatınızın belki de en sıkıntılı dönemlerini lise son sınıfından itibaren yaşıyorsunuz. Asıl önemlisi üniversiteye adım attıktan sonra başlıyor. Üniversiteyi kendi ye da başka illerde okuyabilirsiniz ama ailenin hayat standardı sizi okula gönderemeyecek güçte olabilir. ‘Eyvah aileye çok yük olacağım, onların verebilecekleri fazla bir maddi güç yok. Acaba üniversiteyi okuyabilecek miyiz?’ düşüncesini yaşayan birçok gencimizin şuanda içinde bulunduğumuz TÜGVA ve TÜRGEV gibi birçok sivil toplum örgütleri statüsünde olan kuruluşlarımızın var olması gençlerin yarınlara emin adımlarla yürümesi noktasında güzel görevler ifa ediyorlar. Hem kız hem der erkek öğrencilerimizi ayrı ayrı düşünmüşler. Malatya için ayrı bir kazanım olmuş. AK Parti iktidarlarına kadar üniversiteli gençlerimizin üniversite okurken nerelerde kalacakları çok büyük sıkıntıydı. Geçmişten yakın tarihe kadar FETÖ denilen bir alçağın ortaya koymuş olduğu özellikle eğitim sektöründe çok ciddi yatırımlar ortaya koymuşlar. Bunu yaparken de Müslüman, inançlı, dindar insanların infaklarından, zekatlarından, fitrelerinden, kurbanlarından, hatta onların çoluk çocuklarına verecekleri nafakalarından kesip, insanlarımızı aldatarak, Türkiye genelinde ve yurt dışında aynı tarz bir yapılanmayı yapmışlar. Geçmişte bunlara güven duyan birçok insanımız bunların ağzı dualı, alnı secdeli, Allah korkusu vardır düşüncesiyle yardım etti, insanlarımızı sömürdüler. Yıllarca birçok insanımız bunlara inanıp, kandı. Ama nihayetinde 2013 yargı darbesi diyebileceğimiz 17/25 Aralık’ta bunlar kendi kedilerini ifşa ettiler” diye konuştu.

FETÖ’nün kendini gizleyerek, devletin birçok kurumlarına girdiklerini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

“Ailelerini teşhir ediyorlardı. Bu kadar alçak insanlar. Kendilerini saklamak için namazı kılmamışlar, ‘imayla, gözle namaz kılabilirsiniz’ demişler. FETÖ’cü gruptan olmadıklarına insanların inanmaları için Allah’ın haram olarak emrettiği şeyleri bunlar meşru görmüşler. ‘Dinler arası diyalog’ diye mümin bir kızımızla gayrimüslim olan birisinin evlenmesini Cenabı Allah ayetinde kesin hükümlerle yasaklamışlar, bunlar ona cevaz verecek bir noktaya gelecek kadar alçalmışlar. İnsanlarımızı farklı bir din anlayışıyla karşı karşıya bırakmışlardı. Gençlerimiz, gelecek nesillerimiz üzerine çok ciddi hesaplar yapmışlardı. Devletin bütün kurumlarına nüksetmişlerdi. Fark ettiğimiz bu yapıyı hükümet ve iktidar olarak diskalifiye etmeye çalıştık. 15 Temmuz’da ‘acemi hırsız’ misali ‘acemi darbeci’ olarak akşam saatlerinde uçakları Ankara’da havalandırdılar. Ben de o gün Ankara’daydım. Tanklar sokaklara inmiş, uçak ve helikopterler halka bomba yağdırıyordu. Bu milletin vergileriyle aldıkları maaşı da hiçe sayarak, bu devletin asli unsurları içerisinde yer alan birçok zevat bunlara gönül vermiş; devletin tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, helikopterini bu millete karşı kullandılar. Şuanda tıpkı Amerika’nın PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin oradaki Müslümanlara yaptıkları zulümlerden daha beterini yaptılar. 250 şehidimizi toprağa verdik, binlerce kardeşimiz yaralandı ama kazanan necip milletimiz oldu. 15 Temmuz’dan bunların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı.”

Bülten- malatyahaber.com