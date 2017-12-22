Final

Final

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Arion

Arion

Malatya Haber -

Acı Tatlı Ekşi

Acı Tatlı Ekşi
  • 22.12.2017
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Uzun yıllardır birlikte olan Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinççi) için artık sıradaki adım evlilik gibi görünmektedir, bu nedenle Murat, Duygu’ya evlenme teklifinde bulunur. Ancak Duygu hazır olmadığını söyleyerek bu teklifi reddeder ve ikili, 5 yıl sonra hala yalnız olurlarsa evleneceklerini taahhüt eden bir anlaşma imzalayarak yollarını ayırır. 5 yıl sonra artık evlenmeye hazır olan Duygu, Murat’ı bulur, ancak Murat kendine bambaşka bir hayat kurmuştur ve başka biriyle evlenmeye hazırlanmaktadır. 2013 yapımı A Wedding Invitation filminin resmi bir uyarlaması olarak çekildi.

Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular : Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Yusuf Akgün, Füsun Demirel, Osman Alkaş
Senaryo : Buğra Gülsoy
Yapımcı : Necati Akpınar

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