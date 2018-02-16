‘Açık Kapı’ Valilikte Hizmete Girdi

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ili kapsayan projesi doğrultusunda, Malatya Valiliği bünyesinde açılan ‘Açık Kapı’ birimi de, Valilik binasının alt katında hizmete girdi.

Açık Kapı birimi ile ilgili olarak Valilik’ten şu açıklama yapıldı:

“Valiliklere yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek; Sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamalarının yapılarak, oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere anlamlı veriler haline getirilmek üzere;

İç İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Açık Kapı Projesi 81 İlin dahil olduğu bir proje olarak İlimizde Valilik binası zemin katta hizmete başlamıştır.

Kurulan Açık Kapı biriminde 2 personel Bankoda, 3 Personel ise içeri kısımda olmak üzere 5 personel olarak görev yapacaktır. Gerekli eğitimin verildiği personel sorunları ve talepleri alma, ilgili birimlere iletme, sorunun çözümünün takibinin yapılması ve koordinasyonu sağlayacaktır.

Açık Kapı birimine başvurular hem yüz yüze Açık Kapı personeli tarafından hem de İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılım sayesinde https://www.acikkapi.gov.tr üzerinden alınmakta ve verilen sorgulama numarası ile takibi yapılabilmektedir. Başvurular ile ilgili başvurunun alındığına dair kısa mesajla bilgilendirme yapılacaktır.

Bütün talep ve şikâyetler Açık Kapı Projesi yazılım sistemindeki havuzda toplanacak, elektronik yazılım alt yapısı ile kurumlarda belirlenen irtibat görevlilerine iletilecektir.

İlgili kurumlardan alınan cevaplar belirtilen sistem üzerinden Açık Kapı’ ya bildirilecek, sorumlu Vali Yardımcısı onayından sonra Açık Kapı görevlileri tarafından alınan bu cevaplar (olumlu, olumsuz, kısmen olumlu-kısmen olumsuz) sisteme kayıt tarihinden 7 gün içinde başvuruların cevaplarının okunabileceği link ile beraber bir mesajla (SMS) vatandaşa bildirilecektir. Başvuran kişiler isterlerse Açık Kapıdaki görevli personelinden başvuru sorgulama süreci ile ilgili bilgi de alabilecektir.

İç İşleri Bakanlığının Açık Kapı Projesi ile ilgili hazırladığı uygulama e-içişleri kapsamında açılan modüllerle hem ilgili Vali Yardımcısı hem de İlimiz Valisi tarafından takip edilebilecek, yapılan başvurular, bu başvuruların aşamaları görülebilecek, hangi alanlarda sorunlar var, ne tür talepler geliyor, kaç gün içinde cevaplanıyor şeklindeki analizler yapılabilecek, bazı bölümlerine müdahalede bulunulabilinecektir.

Açık Kapı Projesi bürosu İlimiz Valisi Ali KABAN tarafından denetlenerek hizmete açılmıştır.

Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerininhizmete sunulan Açık Kapı Projesi biriminde değerlendirilmeye alınacağını bir kez daha belirterek;

Kamuoyunun bilgisine sunarız. ”

Bülten- malatyahaber.com