Acil Servislerdeki Yoğunluğa Yeni Çözüm
Kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk, Sağlık Bakanlığını harekete geçirdi. Acil servise başvuran hasta sayıları sıralamasında Türkiye’nin en yoğun ikinci acil servisi olduğu açıklanan Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde, bundan böyle ayakta hastalar için saat 23.00’e kadar 8 branşta vardiya poliklinikleri hizmet verecek.
Sağlık Müdürü’nden açıklama
Sağlık Bakanlığının, Kamu Hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluğu azaltmaya yönelik başlattığı yeni uygulamaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin hasta sayısı bakımından Türkiye’nin en yoğun ikinci hastanesi olduğunun açıklandığını belirterek, Bakanlığın talimatı üzerine başlatılan yeni uygulama ile ilgili bir dizi çalışmalar yapıldığını belirtti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yeşil Alan-1 v Yeşil Alan -2 poliklinikleri oluşturulduğunu, acil servisin dışında oluşturulan Yeşil Alan 2’de polikliniğinde saat 23.00’e kadar, – İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi, Ortopedi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Kulak –Burun-Boğaz olmak üzere 8 branşta vardiya polikliniği hizmeti verileceğini söyledi. Doç. Dr. Bentli “ Acil Servis bünyesinde oluşturulan Yeşil Alan – 1 birimi içerisinde iki poliklinik açılmıştır. Normalde polikliniğe gitmesi gereken hastalar burada muayene edilmektedir. Böylece bu hastalar kalp krizi, emboli, solunum ve kalp durması veya travma sonucu çoklu organ zedelenmesi gibi hastalıklar nedeniyle hayati risk taşıyan hastalarla aynı yerde muayene edilmeyecek; böylece hem bu hastaların daha iyi hizmet alması sağlanacak, hem de hayati risk taşıyan hastalara daha hızlı müdahale edile bilinecektir.
Acil Servisin dışında oluşturulan Yeşil Alan – 2 birimi ise Acil Servise yakın olan poliklinik hizmeti veren alan olup; burada akşam saat 23.00 a kadar vardiya poliklinikleri adı altında sekiz branşta açık bırakılarak poliklinik hizmetleri kesintisiz verile bilinecektir” dedi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli’nin yazılı açıklamasında verdiği bilgiler şöyle:
“Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke genelinde acil servislerde hasta yoğunluğu yaşayan sağlık tesislerinin acil servisleri içerisinde Acil Servis Yeşil Alanlarında bir düzenleme yapılmasını talimatlandırmıştı. Bakanlığımız bu düzenleme ile Acil Servislere başvuran hasta sayısı günde 1000’in üzerinde olan hastanelerde, Acil Servislerin rahatlatılması ve Acil Servislere başvuran öncelikli hastaların daha hızlı, sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için Acil Servis içinde (yeşil 1) ve acil servise yakın fakat dışarısında (yeşil 2) yeşil alan hastaları için mesai sonrasında saat 23.00’e kadar kadar poliklinik hizmeti verilmesi istenilmişti.
Bu kapsamda Malatya İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmede; Sağlık Bakanlığımızın Türkiye genelinde yayınladığı acil servise başvuran hasta sayıları sıralamasında, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinin en yoğun ikinci hastane olduğu görülmüştür. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Abdulvahap Boztepe ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş ile yapılan çalışma neticesinde;
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yeşil Alan – 1 ve Yeşil Alan – 2 poliklinikleri oluşturulmuştur.
Acil Servis bünyesinde oluşturulan Yeşil Alan – 1 birimi içerisinde iki poliklinik açılmıştır. Normalde polikliniğe gitmesi gereken hastalar burada muayene edilmektedir. Böylece bu hastalar kalp krizi, emboli, solunum ve kalp durması veya travma sonucu çoklu organ zedelenmesi gibi hastalıklar nedeniyle hayati risk taşıyan hastalarla aynı yerde muayene edilmeyecek; böylece hem bu hastaların daha iyi hizmet alması sağlanacak, hem de hayati risk taşıyan hastalara daha hızlı müdahale edile bilinecektir.
Acil Servisin dışında oluşturulan Yeşil Alan – 2 birimi ise Acil Servise yakın olan poliklinik hizmeti veren alan olup; burada akşam saat 23.00 a kadar vardiya poliklinikleri adı altında sekiz branşta açık bırakılarak poliklinik hizmetleri kesintisiz verile bilinecektir.
Bu poliklinikler; – İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi, Ortopedi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz’dır.
Yapılan bu düzenleme ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin hayati risk taşıyan hastalara daha kapsamlı ve yoğun bir çaba ile müdahalesi sağlanacak; hayati risk taşımayan hastalarımız polikliniklerde kesintisiz hizmet alabilecek; özellikle mesai dışı sevklerde Acil Servisimizin yoğunluğunu azaltacaktır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini kolay ulaşılabilir, daha nitelikli ve kesintisiz alabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızın süreceğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.”
(Bülten)
Aslında sorun acile gelen piskopatlar tinerciler hapcılar güvenlik sıfır zaten acilde hekimler var her bölümün nöbetcısı var herturlu hızmet var ama bırde beşten sonra ekstra hizmet o zaman psikiyatrı polıkılınıgı neden yok koltuklarında oturup saçma sapan cözum getırenler gelsin beşden sonra polıkılınk yapsınlar en azından ortamı görüp işin bu yüzünü görsünler doktorları bu kadar ayakaltı eden bır yönetım görülmemiştir
Etkenlerden biri de , özel hastanelerin , sadece acile girişte bile 30, 40 tl alması. tamam onlarda haklı olabilir ,Ama 40 tl değil de ,daha düşük olsa..
Okumuş cahilde çok okumamış cahilde çok.
Sanki o mayiler- serumlar ab-ı hayat suyu.
Acillere ek ücret getirilmeli acillere gerçek hastalar getirilmeli.
Adından belli**** ACİL SERVİS*****
malatya’ya acilen 30 büyük şehre söz verilen ama yapılmayan 1500 yataklı şehir hastanesi yapılmalıdı evet doğru elazığ büyük şehir olduğu için malatyada kasaba olduğu ve sağlık merkezi olduğunu ifade eden vekillere her gün malatya sabah akşam dua ediyor şehir hastahanesi yaptırmaya gücü olmayan vekilleri her gördüğünüz yerde sadece bu soruyu sorun başka birşey demeyin onlar anlar
Gördüğüm kadarıyla acildeki yoğunluk,gündüz poliklinikte sıra alamayan ve röntgen,tomografi,emar… gibi uzun süreli sıra verilen servislerde işleri daha çabuk olsun diye acili lüzumsuz işgal edenlerdir.Bundan bir kaç yıl öncesinde devlet hastanelerinde bu kadar yoğunluk yoktu.(özellerin tahlil,röntgen..fazla para almalarından insanlar devlet hastanesine yoğun ilgi gösteriyor)oto parklarda dahi arabamızı park edecek yer bulamıyoruz.Şehrin doğu tarafına acil hastane yapılmalı.Tüm şehir tek noktada birleşiyor ve trafik yoğunluğu poliklinik yoğunluğu oluşuyor.Muayene için randevu almamız 2 haftatadan önce alamıyoruz.Randevu alamıyanlar sabah erkenden gidip sıra almak için bekliyorlar.(15 yıl öncesine geri dönüldü)4 aralık ta kardiyoloji de muayene oldum.Efor için 15 gün sonraya ultrason(nöroloji) için 29 ocak a gün verildi.Bundan birkaç yıl önce aynı günde veya en fazla 2-3 gün sonraya gün veriliyordu.Ne oldu da bu hale geldi.Cihaz eksikliğindense cihaz alsınlar personel eksikliğindense personel alsınlar.Gördüğüm kadarıyla doktorlar da personelde ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor.
Şehir merkez nufusu 600 binin üzerinde olan bir şehirde 650 yataklı bir hastanenin olması zulumdür.Başta Öznur Çalık bu işin sorumlusudur.Cumhurbaşkanımız 1000 yataklı hastane sözü vemişti.Bizim vizyonsun günü kurtarıp siyasi rant elde etmenin peşindeki Malatyalı vekiller utansın.Verdiğimiz oylar Cumhurbaşkanımıza helal olsun.Vasıfsız Vekillere hakkımızı helal etmiyoruz.
Aslında bence aile hekimleri genel olarak sorumluluklarını tam yerine getirmedikleri için insanlar acile veya polikliniklere yöneliyorlar. Şu an aile hekimlerinden edindiğim izlenim; hasta hafif biraz fazla şikâyetliyse gönder devlete. Gönder devlete. Bence aile hekimliği müessesesi tam olarak görevini yapmıyor. Eskiden sağlık kabinleri meşhurdu. Aile hekimlikleri kapatılıp sağlık kabinleri tekrar açılsa heralde daha fazla faydalı olur.
yaziyoruz yaziyoruz boş kimse dinlemiyor malatya nin nüfusu 780 bin olmus koskoca büyükşehir olmus bir ilde 1 tane hastane var ondan sornada 2 yogun hastane diye konuşuyorlar malatyaya 2 ci hastane sart nufus cok
Çok haklısınız galiba yetkililer yazınızı görmezlikten geliyorlar yada işlerine gelmiyor
Sağlık hizmetlerinde yüzde doksan altı memnuniyet var diyenler nerede.
Tebrikler!!! YENI BIR KESIF GIBIYMIS SUNULAN COZUM ZATEN UYGULANMAKTA IDI 5-6 veya daha fazla bransta vardiya polk.leri calisiyordu.
Acil olmayan hastalardan UCRET ALINMADIKCA ve Acil servise basvuran kisilerin aciliyet ayrimi hekim tarafindan yapilip Acil olmayan hastalar yogunluga göre birkaç saat beklemedikce Acilin yogunlugu BITMEYECEKTIR.
Eskiden sabahın beşinde de gitse o gün kesin muayenesini oluyordu . Hasta da hastalığını öğreniyordu ona göre gecikmeden tahlile göre ilacını alıyor, vakit geçirmeden tedavisine başlanıyordu. Şimdi hastanede geçen, gerçekten zorlu bir veya iki güne karşılık, hükumetimiz sağ olsun, sağlıkta devrim yaparak, sizi bir iki hafta evde rahat yatağınızda bekletiyor. Sonrada randevu saatinde beklemeden muayene oluyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz. Ama hastalığınız ne durumda, onuda Allah bilir.
Buyuksehir olan sehrin tek devlet hastahanesinin oldugu aşikarken en basarili olunan alanin saglik diye savunuldugu iktidarin malatya milletvekilleri malatyayi uyutmaya devam etsin
Bu yığılma ve yoğunluğun sebebi Doktorun performans üzerinnden maaş alıyor alıyor olması. Şöyle ki ; Dr kotasını doldurmak için lüzumlu lüzumsuz bir çok tahlil istiyor. Avrupa da tıbben zorunluluk yoksa tomografi çekilmiyor. Biz ise ömründe ilk defa baş ağrısı ile polikiliğe gelen hastaya tomografi çekiliyor. Basit bir ağrı kesici ile tedavi edilecek hastaya radyoaktif olarak insana yarardan çok zararı olan tomografi çektirilmesi gibi lüzumsuz tetkikler cinayettir. Kotasını dolduran (bazı) Dr bu sefer ölümcül olsan üstün körü muayene ediyor. Buna engel olmanın tek yolu performans sistemini kal-dır-mak.
malatya’ya acilen 30 büyük şehre söz verilen ama yapılmayan 1500 yataklı şehir hastanesi yapılmalıdır.
45 gün sonraya filim sonucunu okumaya attılar çok memnunum çok
Zaten yıllardır hastanede akşam 9 a kadar bu bölümler poliklinik yapiyor acile cozum olsaydi yogunlukta turkiye 2. Si olmazdik
Çok haklısınız. 1 ay içinde 18 yaşında bir bayan 118 kez acile gitiş yaptırıp muayene olmuş tabiki yoğunluk olur
GÖZ İÇİN 1 HAFTA SONRAYA GÜN VERİRSEN VE DOKTORLAR ORADA OTURUR GÜNDE SADECE 10 HASTAYA BAKARSA HÜKÜMET NE ETSİN? BAZI DOKTORLAR 250 HASTAYA BAKIYOR BAZILARI 10 TANE. ÇÜNKÜ DÖNER SERMAYEDEN FAYDALANMADIKLARI İÇİN SADECE 10 HASTA ALIYORLAR. YALANIM VARSA ARAŞTIRILSIN. BABAMI GÖTÜRDÜM GECEN HAFTA VE ŞUBATIN 16 SINA SIRA ALDIM. YAZIK BU MİLLETE
Sen onu iki hastaneni kapatıp 1 hastaneye mahkum edenlere soracaksın. Doktorlara değil. Sen o sorumlulukları al bakalım 10 dakika bile oturamazsın arkana bakmadan kaçarsın. Bol keseden atmak bedava nasıl olsa. Boş konuşmayı bırakın ya. Sorun sorgulayın.
Ahmet bey sizi kutlarım,eğer böyle ise(bilmiyorum,araştıracağım)vayyy bu memeleketin haline.
inşallah doktorları saat 11 değil 10 a kadar bulabilirsek çok iyi
Saçma sapan şikayetle aile hekimliğine değil uzman hekime gelirsen bir süre sonra zor bulursun
ALKIŞ, ALKIŞ, ALKIŞ
Sehrin doğu kısmına hizmet eden hastahaneyi yıkıp herkesi kapasitesi daha az olan tek hastahaneye yoğunlaştırırsanız olacağı budur.Bu şehiri yönetenler nasıl bir akila sahip merak ediyorum doğrusu
Sayin müdürümüz yoğunluğa çözüm bulduğu gibi ambulans sisteminede çözüm bulur umarım . İnsanları rezil ettinizzzzz reziiilllll hastalar mağdur oldu sabahlara kadar . Yatalak hastayı hastaneye götürüyorlar sağolsunlar ama tekrar eve götürmüyorlar böyle saçmalık olamaz .
Eee acil dpktorları kendini uzman sanıp tomografi Mr herşeyi isterse tabi yoğun olur
vatandaşımız herşey gibi sağlıktada üst düzey bilgiye sahip birgün svo kliniği ile gelirsen acildede diffüzyon mr beyin bt olmazsa nasıl tanı alacaksın merak ediyorum yada pulmoner emboli yada akut batın ? bilmediğiniz konular hakkında yorum yapmayın. 1 aydır mevcut olan diz ağrısı için acile gelenleri srogulamanız lazım hekimleri değil. çok yanlış çerçevede ve bilgi sahibi olmadan yorum yapıyorsunuz hekim zannatini icra eder. vatandaşın büyük kısmı boş eleştirir sizler gibi.
çok yerinde bir karar.bu kararı alan sağlık il müdürküğüne teşekkür ederim
Gece polikliniğine uzman doktor koyuldugunda o doktor sabah poliklinik yapmayacak bu sefer hastalar gunduz muayene olamayacak onlarda gece poliklinigi icin hastaneye gelecek ve acil servisin yuku iyice artacak insanlar poliklinikte sıra bulamadığı için acil servise başvuruyor gündüz poliklinik yapan doktorun sayısını artırsanız sorun cozulur
Bence boş yere acil e gelen hasta tespit edilip ücret alınacak bak naaıl gerçekten hasta olan adam acilden faydalanıyo
Hastane yeterli gelmiyor kaldırmıyor …acil servisi idareciler kapatsın sorun çözülür..