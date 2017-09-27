Acil Serviste Panik!..
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisindeki ters tavan malzemelerinin düşmesi korkulu anlar yaşattı.
Acil servisteki kırmızı alanda bugün saat 12.20 sıralarında meydana gelen olayda, ‘ters tavan’ diye bilinen tavan malzemelerinden üç parça hasta ve sağlık çalışanlarının bulunduğu sırada yere düştü. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, parçaların düştüğü alanda kimsenin bulunmaması olası yaralanmaları önledi.
Yaklaşık 4 yıl önce Malatya Devlet Hastanesi olarak hizmete başlayan binanın açılışından kısa süre sonrada acil servisi yenilenmişti.
Güler Hazar / Yeni Malatya Gazetesi
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Vay vay vay çok büyük haber değeri var …
Herkes bilmeli 3 tane ters tavan yere düştü olay yerine özel hareket ve bordo bereliler sevk edildi
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