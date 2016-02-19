“Acil Tıp, Bütün Hastanelerin Yüzakı..”

“19’uncu Acil Tıp Kış Sempozyumu” başladı. Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ve İnönü Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyum 21 Şubat’ta sona erecek.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyum açılış törenine Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. Davut Özbağ, Tıp Fakültesi Dekanı ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Malatya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “20 yıl önce Türkiye’de acil tıp, yöneticilerin hoşlarına gitmeyenleri cezalandırmak için görevlendirdikleri bir alandı. Ancak daha sonra böyle bir bilim alanı gelişti ve bugün yüzlerce uzmanı olan ve ana bilim dalı olarak şu an Türkiye’de en çok asistana sahip olan bir alan haline gelmiştir. Acil tıp, bütün hastanelerin yüz akıdır. Eğer acil alanında başarılı değilseniz, öbür alanlarda istediğiniz kadar iş yapın, bunun çok da kıymetinin olmadığını biliyorum.” dedi.

“Bizde de acil tıp hizmetlerindeki arkadaşlarımızın bu işi fevkalade iyi yaptıklarını söyleyebilirim. Biz, acil hizmetini erişkin ve çocuk acil olmak üzere birbirinde ayırdık. Belki de Türkiye’nin en iyi çocuk acil bölümlerinden birisini ortaya koyduk.” diyen Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, İnönü Üniversitesinin organ nakli konusunda Türkiye ve dünyada marka olduğunu söyledi. Yeni hizmete giren Karaciğer Nakli Hastanesi hakkında da bilgi veren Çelik, 160 yataklı ve 12 ameliyathaneli bu hastanenin, tek organ nakline mahsus hastane olma özelliğiyle dünyada bir ilki temsil ettiğini ifade etti.” dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii ki, sadece bina yapmak yeterli değil, onun içini dolduracak bilge, çalışkan hekimlerin de olması gerekiyor. Bundan yaklaşık 8 yıl önce 6 hekimimizin görev yaptığı karaciğer nakli alanında şu an 23 hekimimiz görev yapıyor. Sanıyorum dünyada aynı anda 5 karaciğer naklini yapabilen başka bir ekip yoktur. Acil Tıp Uzmanları Derneğinin yaptığı gibi, biz de çeşitli illerde ve ülkelerde işbirliği içindeyiz ve o yerlerden de bilim adamları gelip, sadece organ nakli değil, diğer konularda da ders alıyor. Şu an Üniversitemizde 58 ülkeden 1.350 yabancı uyruklu öğrencimiz ve 23 yabancı uyruklu öğretim üyemiz bulunmaktadır.”

“Ülke olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu coğrafyada devlet olmak kolay değil. Hepimiz belli bilim alanlarıyla uğraşmakla birlikte bunun da farkındayız. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin.” diyen Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “Bu konuda ülke birliği ve kardeşliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda üniversitelerin de hassas olduğunu, günlük siyasetle ilgilenmemekle, günlük polemiklerin muhatabı ve tarafı olmamakla birlikte, ülkenin bekası söz konusuysa üniversitelerimizin de hassas olduğunu ve üniversitelerin bu konuda en hassas insanların yaşadığı alanlar ve mekânlar olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz.” dedikten sonra terör saldırılarında şehit düşenlere ve hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Acil tıbbın ülke gündemine mutlaka oturması gerektiğine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Acil çalışanlarının önemsenmesi gerekmektedir. Bazen bir acil servise yaklaşık 2 bin hastanın başvurduğunu görmekteyiz. Biz acil çalışanları hep gizli kahramanlar olarak anılmaktayız. Bahsedilen bu kahramanların özel bir statüde değerlendirilmeleri gerektiğine inanmaktayız. Dolayısıyla acil servislerin ve o servislerde fedakârca çalışanların ülke gündemindeki yerini almaları gerekmektedir. Yıllardır artan bir hızla, eğitim amaçlı sempozyum ve kongreler yapmaya devam ediyoruz. Yıllarca emek verilerek ulusal ve uluslararası olarak düzenlediğimiz bu organizasyonlar, acil tıp camiasının yükselişinde ve gelişmesinde önemli bir rol almıştır. Bölgesel sempozyumlarımız bize ayrı bir bakış açısı kazandırmış, o bölgelerde hizmet veren acil çalışanlarımızla bir araya gelmemizi sağlamıştır.” dedi.

İnönü Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Gökhan Turtay ise 19’uncu Acil Tıp Kış Sempozyumu’nun organizasyonu ve programı hakkında bilgiler vererek katılımcılara teşekkür etti.

Yapılan konuşmalardan sonra Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik’e ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander’e plâket verildi.

Açılış töreninden sonra sempozyum oturumlarına geçildi. Toplam üç gün sürecek olan “19’uncu Acil Tıp Kış Sempozyumu”nda travma, solunum, nörolojik, kardiyak, toksikolojik aciller ve acil servis başlıklarının ele alınacağı kaydedildi.

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