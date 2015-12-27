“Acılardan Ders Çıkartmalıyız”

Malatya’da, “Malatyalı Ermenilerin Gözüyle Malatya” konferansı düzenlendi.

Kent Konseyi Salonu’nda, Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Malatyalı Ermenilerin Gözüyle Malatya” konulu bir konferansta konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Yeni bir Türkiye’yi inşa ederken, 1915 olaylarını hatırlamadan es geçmek mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu gibi, torunlarına bizler bir kez daha rahmet diliyoruz. Malatyalı olan Hrant Dink’e bir kez daha rahmet diliyoruz. Hepimiz birbirimize empati yapmak durumundayız. Müslümanlar ve gayri Müslimler, etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlar, insanlık adına hepimizin barış, kardeşlik tohumları ekmemiz gerekir. Bir ve beraber Türkiye olduk. Birlikte mücadele ettik. Yeni Türkiye’yi inşa ederek, empati kurarak, dündeki acıları ortak kılarak, acılarımızı yarıştırmadan, birbirimizi anlayarak hep beraber güzel günlerde birlikte olmayı ümit ediyorum. Farklılıklarımız zenginliğimizdir” şeklinde konuştu.

Malatyalı Ermeniler Derneği’nin kurucu Başkanı Hosrof Köletavitoğlu ise, “Malatyalı Ermenilerin Gözüyle Malatya” konulu konferansında, arşivlere dayanarak rakamlar verdi. “Türkiye’de Ermeni nüfusu yüzde 9 iken, on binde 9’ü düşmüştür” diyen Hosrof Köletavitoğlu, “1900 yılında Malatya’nın nüfusu 35 bin iken, bin 800 Ermeni varmış, 1914 yılında 80 bin civarında olan nüfusun, büyük çoğunluğu Ermeni olan 9 bin gayri Müslim varmış. 1960’da ise 2 bin Ermeni varmış. Giderek Ermeni nüfusu Malatya’da azalmıştır” ifadelerini kullandı.

Malatya’da, şu anda Çınarlı Cami olan Meryem Ana Kilisesi, Çavuşoğlu Taş Horon Kilisesi ve Venk Kilisesi bulunduğunu belirten Hosrof Köletavitoğlu, Malatya’da bir tane dahi Kilise’nin açık olmamasını eleştirdi. “Acılardan ders çıkarıp birlikte huzurlu yaşamanın yollarına bakmalıyız” diyen Hosrof Köletavitoğlu, Osmanlı döneminden beri Ermenilerin rütbeli yerlerde olduğunu, Malatya doğumlu olan Süleyman Paşa’nın dahi Ermeni olduğunu söyledi.

Hosrof Köletavitoğlu, arşiv kitaplardan Ermenilerle ilgili anılar ve konulardan da söz etti.

Kent Konseyi Tarih Kültür Sanat Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca’nın koordine ettiği konferansa, Çalık’ın dışında, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il başkanı Enver Kiraz, İl Genel meclisi eski başkanı Naci Şavata, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Kent Konseyi üyeleri katıldı.