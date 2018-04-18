Açılış Töreni 2. Gün Yapıldı

Okullar Arası Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Malatya‘da devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu’nda 58 ilden 320 sporcunun katılımıyla 17 Nisan’da başlayan şampiyonanın açılış töreni ikinci gün yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en başarılı federasyonu olduklarını savunarak, bunun rakamlarla tescillendiğini söyledi.

Duymaz, 427 bin lisanslı 82 bin 500 aktif sporcusuyla açık ara bütün amatör branşlar içerisinde bir numara olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Dünyanın her yerinde varız. Her ay bir milli takımımız dünyanın bir köşesinde müsabaka yapıyor. Bugün artık Türkiye’nin olmadığı hiçbir müsabaka neredeyse müsabakadan sayılmıyor. Bu başkanımızın liderliğinde hepimizin başarısıdır arkadaşlar. Bilindiği gibi milli takımlarımız en son gençler Dünya Şampiyonası genel klasmanda 130 ülke içinde dünya üçüncüsü oldu. Son bir yılımıza bakın dünyanın ilk 5’i içerisindeyiz. Onun için ben hepinizi tekrar hakem, antrenör bu işte katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tabi işler bitmedi. Allah izin verirse bizler çalışmaya, sizler çalışmaya devam edeceksiniz. Bu ülkenin bayrağını en yükseklerde dalgalandırmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Hedef neresi ‘kızıl elma’, bizim için hedef neresi 2020 olimpiyatlarıdır. Bu 2020 olimpiyatlarında bu ülkeyi en iyi şekilde orda da başarılı bir şekilde temsil edeceğiz. Bu hepimizin başarısıdır.”

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ise sporcuları ve antrenörleri kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye’nin olimpiyatlarda madalya ümidinin en yüksekte olduğu branşın tekvando olduğunu dile getiren Fındıklı, her türlü imkanlarıyla spora desteklerinin süreceğini ifade etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir de şampiyona için kente gelen sporculara başarılar diledi.

Açılış töreninde, yapılan müsabakalar sonucunda birincilik elde eden kızlar 42 kiloda İnci Tarakcı, 46 kiloda Zehra Altun, 52 kiloda Gülse Polat, +68 kiloda Simge Özcan ile erkekler 45 kiloda Oğulcan Çalık, 51 kiloda Bedirhan Akdeniz, 59 kiloda Ahmet Küskü ve 68 kiloda Nesim Küskü’e madalyaları verildi.

Şampiyona Perşembe günü sona erecek.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com