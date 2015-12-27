Acımadılar, Vurdular!

Malatya Polis Meslek Yüksekokulu’nun düzenlediği şenlikte oyuncuların birbirlerine ip halat ile vurdukları tura oyunu ile atlı cirit oyunu gösterileri ilgi gördü.

Malatya Polis Meslek Yüksekokulu’nun yanındaki boş alanda yapılan şenlik gösterilerine Vali Ulvi Saran, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlhan İçen, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü İbrahim Azcan ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Malatya bölgesinde Drijan aşireti mensuplarınca oynanan tura oyunu, Yazıhan Belediyesi Tura Ekibi tarafından gerçekleştirildi. Davul zurna eşliğinde oynan oyunda kalın yünden örülmüş kalın halatı tarafların birbirlerine vurması ile gerçekleştirilen tura oyunu izleyenlerin ilgisini çekti. Kalın halatı birbirlerinin sırtına sert bir şekilde vuran turacılar, acı hissetmeden normal oyunlarına devam ettiler.

Atalarından kalma olan ve savaşa giden askerlere moral olsun diyerek oynanan ve askerlerin sırtının sağlam olması için oynandığını belirten turacılar, geleneksel hale getirerek düğünlerde sürekli oynadıkları bu oyun nedeniyle sırtlarına aldıkları halat ip darbesinin verdiği acıyı ise hiç hissetmediklerini ifade ettiler.

Şenlik nedeniyle oynanan cirit gösterisinde ise yine Drijan aşiretine mensup ciritçilerden oluşan Malatya ekibi ile Sivas ekibi karşı karşıya geldi. Cirit oyunu da yine katılımcıların ilgisini çekti.

Gösteriler öncesinde katılımcılara, kazanlar içerisinde okulun bahçesinde yapılan etli pilav yemeği, ikramı yapıldı.