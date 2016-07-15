Adafı Kartal Şampiyonluğu Kutladı

Yeşilyurt Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen U-17 Festival Turnuvası’nda şampiyon olan Adafı Kartalspor’da yönetim, teknik heyet ve futbolculara yemek verdi. Siyah beyazlılar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF) tarafından ortaklaşa düzenlenen Yeşilyurt Kiraz Festivali U-17 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Adafı Kartalspor oldu. Altyapısında yetiştirdiği futbolcularla liglerde mücadele eden siyah beyazlılar, şampiyonluğun sevincini yaşıyor.

Adafı Kartalspor’a şampiyonluğun gelmesindeki en büyük pay sahibi ise kaleci Mehmet Okay Orgun oldu. Sanayispor ile 10’ar puan toplayan Adafı Kartalspor, penaltı atışları sonucunda gruptan çıkan son takım olmuştu. 9 penaltı atışından 5’ini kurtararak, takımını yarı finale taşıyan Orgun, takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve mücadelelerinin karşılığında şampiyon olduklarını ifade etti.

Genç eldiven, şampiyonluğu baştan sonra hak ettiklerini kaydederek, “İyi bir takımımız var. Turnuvada da çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Alınan sonuçlar asla tesadüfi değil. Ekip olarak çok çalışıyoruz. Mazlum Polat hocamızın nezaretinde düzenli olarak yaptığımız antrenmanların karşılığını en iyi şekilde alıyoruz. Kazandığımız şampiyonluk camiamıza armağan olsun” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi