Adana D.Spor Malatya’da Hazırlanacak

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Oyuncularımın, söylediklerimi sahaya yansıtmak istemeleri beni çok fazla heyecanlandırıyor ve Süper Lig yolunda daha fazla umutlar veriyor” dedi. Bu arada, Adana Demirspor’un Perşembe günü Elazığspor’la Elazığ’da oynayacağı maç için Pazartesi akşam Malatya’ya geleceği ve maç gününe kadar Malatya’da bu maça hazırlanacağı belirtildi.

Basın mensuplarıyla tesislerde sohbet toplantısı düzenleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin son maçlarında Play-off öncesi oynamayan oyuncularını görme şansı bulduğunu ifade etti.

Ekonomik anlamda çok sıkıntılı süreç geçirmelerine rağmen Play-off mücadelesi verecek iyi bir takımla oynayacaklarının altını çizen mavi-lacivertli takımın teknik direktörü Yılmaz Vural, “İzleyeceğimiz maç CD’leriyle rakibimizin eksik ve iyi taraflarını çok analiz ederek çalışmalarımızı bunu üzerinde yoğunlaştıracağız. Süper Lig deneyimi fazla olan bir kadroya sahibiz. Oyuncularımın, söylediklerimi sahaya yansıtmak istemeleri beni çok fazla heyecanlandırıyor ve Süper Lig yolunda daha fazla umutlar veriyor. Spor kamuoyundaki genel kanı Play-off’tan bizim çıkacağımız yönünde. Ancak futbolda hiçbir şey belli olmaz. Biz çıkıp sahada mücadele edip, yapacaklarımızın en iyisini ortaya koyacağız ve kazanacağız. Ayrıca bu süreçte hakemlerimiz çıkıp aslanlar gibi maç yönetecektir. Bundan hiç kuşkumuz yok” diye konuştu.

Malatyaspor’un eski teknik direktörlerinden olan Vural, Play-off’taki rakiplerinin belli olmasının hemen ardından iki yardımcısını kamp yapacakları Malatya’ya gönderip, konaklayacakları oteli tespit ettiklerini söyledi. Mavi-lacivertliler, pazar günü Adana’da çalışıp, pazartesi sabahı da yapacakları antrenmanın ardından saat 14.00’da Malatya’ya gidecek, salı ve çarşamba günü bu kentte çalışmalarını sürdürecek. Perşembe günü Elazığspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, müsabaka sonrası hemen kente dönecek ve Sheraton Otel’de kampa girecek.

Bu arada, takımdaki sakatlıklar konusunda bilgi veren fizyoterapist Abdurrahman Duran, Kaleci Fevzi’nin belinde, Abdulkadir ve Onur’un, kasığında hafif sakatlığı bulunduğunu Mahmut’un da bademciğinden rahatsızlık yaşadığını, ancak 4 futbolcunun da tamamen düzeldiğini, bu anlamda genel olarak takımda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etti.

Adana- iha, malatyahaber.com