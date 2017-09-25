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Malatya Haber -

Adana Derbisine Yiğitcan İmzası

Adana Derbisine Yiğitcan İmzası
  • 25.09.2017
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TFF 1. Lig’de Adana Demirspor ile Adanaspor arasında oynanan ‘Adana Derbisi’ni, Demirspor 1-0 kazanırken, gol geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor kadrosunda yeralan ve Adana Demirspor’a transfer olan Yiğitcan Erdoğan’dan geldi.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Pazartesi akşamı oynanan Adana Derbisi’nde, lacivert mavili ekibe 3 puanı kazandıran gol 50. dakikada aynı zamanda takım kaptanı olan Yiğitcan Erdoğan tarafından kaydedildi. TFF 1. Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor evinde Adanaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Adana Demirspor 1-0 galibiyetle ayrıldı. 50. dakikada Adana Demirspor’da Lingane’nin sağ kanattan ortasında Yiğitcan Erdoğan kafayı vurdu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımına maçı kazandırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor’a, 2016- 2017 sezonunun ara transfer döneminde Ocak 2016’da Balıkesirspor’dan gelen 33 yaşındaki Yiğitcan Erdoğan, geçtiğimiz Temmuz ayında Adana Demirspor’a transfer olmuştu.

Adana, iha- malatyahaber.com

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