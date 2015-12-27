Adana’da Başkan Hazar

Adana Malatyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nde başkanlığa İsmail Hazar seçildi.

Yönetim Kurulu’nda yenilenen görev bölümünde başkanlığa seçilen İsmail Hazar, Adana’da hayır işleri ve yaptırdığı okullar ile tanınıyor. Derneğin kurucuları arasında da yer alan İsmail Hazar, büyük kentlere gelip yerleşmiş olanların kendi memleketlerinin geleneklerini sürdürmesinin bir kültür zenginliği olduğunu belirterek, “Hemşehrilerimiz derneklerine ne kadar sahiplenirse, ben de o oranda maddi ve manevi olarak destek vereceğim” dedi.

Yeni görev bölümü ile İzzet İşçi 2. Başkan, Eyüp Pars Genel Sekreter, Mustafa Varan Muhasip Üye olurken, Hasan Kürüm, İsmail Yağmur, Şevket İşçi de üye olarak görev aldı. Derneğin yeni telefon numarasının 0 538 9154208, e posta adresi ise [email protected] olarak açıklandı.