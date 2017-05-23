Adana’da Malatya Standı İlgi Gördü
Çukurova Belediyesi’nin Adana Doğal Park’ta düzenlediği Yöresel Vakıf ve Dernekler Şöleni’nde açılan Malatya Standı’ndaki kiraz yaprağı sarması, tandır ekmeği ve organik gün kurusu kayısı büyük ilgi gördü.
Malatya-Adana Kültür ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Ziya Yağan, bu yıl Hekimhanlılar Derneği ile birlikte bir stand oluşturduklarını, öne çıkan ürünlerin çarşamba öğlenden sonraya kadar satışının süreceğini söyledi.Ürünlerin fiyat, kalite ve sağlık kontrolünün kendi sorumluluklarında olduğunu belirten Yağan, “Hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.
Mişmiş firmasının kayısı, Sami Kasap Ev Yemekleri firmasının da yemek bölümlerini hazırladığı stand geçen yıl da büyük ilgi görmüştü.
malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi
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