Adanalı Futbolcu da Gündemde

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, Süper Lig’den iki ismi gündemine alırken, en kısa sürede iki isimden birisini kadrosuna katmayı planlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmalarında hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, iyi bir golcü almak için kolları sıvadı. Yönetimin bir süredir gündemine aldığı Aytemiz Alanyaspor’un forvet oyuncusu Jonathan Ayite için girişimlerinin sürdüğü öğrenildi.

Önemli isimleri kadrosuna dahil eden Süper Lig ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetimin, Ayite’yi kadrosuna katıp, gol bölgesindeki sorunu çözmek istediği belirtiliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un gündemindeki ikinci ismin ise Adanaspor’da forma giyen Magaye Gueye (fotoğraftaki) olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılı yönetimin Ayite’den gelecek olan habere göre Magaye ile ilgili girişimde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Teknik direktör İrfan Buz, transfer istediklerini sürekli yineleyerek, “Tabi kesinlikle transfer istiyoruz. Onu da inşallah en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimizi umuyorum. Çalışmalar sürüyor. İnşallah burada da netice alacağız” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi