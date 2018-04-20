Adem Hopaspor’a Yemek Verdi

2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları kapsamında Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, Malatya’da karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3.Grubu lider tamamlayan Artvin Hopaspor ile 4.grubu lider bitiren Fatsa Belediyespor, 3.Lige çıkmak için karşı karşıya gelecek. Mücadele Pazar günü 15.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.

12 grup birincisinin oynayacağı 6 müsabaka sonunda galip gelen 6 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. Bu müsabakalarda mağlup olan 6 takımın karşılaşacağı 2. Kademe Play-Off müsabakaları sonunda galip gelen 3 takım daha TFF 3. Lig’e yükselme hakkını elde edecek.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Artvin Hopaspor, Spor Toto BAL Ligi 3.Grubu 55 puanla birinci sırada tamamlayarak, Play-off oynama hakkını elde etti.

Artvin ekibi, 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, 51 gol atıp, 15 gol yedi.

Spor Toto BAL Ligi 4.Grup’ta yer alan Fatsa Belediyespor ise 65 puanla zirvede yer aldı. Ordu ekibi, 26 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik, 1’de mağlubiyet alırken, 56 gol atıp, 18 gol yedi.

2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları kapsamında Artvin Hopaspor ile Fatsa Belediyespor, Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda 3.Lig için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Diyarbakır Bölgesi B Klasman Hakemi Selim Özen yönetecek. Özen’in yardımcılıklarını Gaziantep Bölgesi’nden B Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Pekmezci ile Şanlıurfa Bölgesi’nden B Klasman Yardımcı Hakemi Çetin Öncel yapacak. Karşılaşmada Şanlıurfa Bölgesi’nden C Klasman Hakemi Erhan Kutlu ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

“18 YILLIK 3.LİG HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Fatsa Belediyespor Kulüp Başkanı Ayhan Demir, 2017-2018 sezonunda kendilerine maddi ve manevi destek veren Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Belediye Başkan Yardımcıları Muharrem Aktepe ve İbrahim Eroğlu’na teşekkür ederek, “Sezon sonu itibariyle tüm grupların önünde birinci tamamladık. Önümüzde kalan play-off maçında da teknik heyet ve takım arkadaşlarımıza güveniyoruz. Başta teknik direktörümüz Can Güven olmak üzere kulübümüzde emek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri hiçbir maçta yalnız bırakmayan Fatsa Belediyespor taraftarlarına da teşekkür ediyoruz. İnşallah Malatya’da 18 yıllık 3.Lig hayalimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ise yaptığı konuşmada 3.Lig hedefinin yıllardır Fatsa’nın hayali olduğunu ifade ederek, “Fatsa Belediyespor sevdası kenetlenmiş bir Fatsa’nın hayali değerli yönetimimizle teknik heyetimizle futbolcularımızla bugün 3.Ligin eşiğine gelmiş durumdayız. Siyasette ve futbolda netice önemlidir. Fatsa Belediyespor olarak güzel futbolunuz da bizleri memnun ettiniz. İnşallah futbolcular olarak bu sene 3.Lige çıkan bir takım olarak sizlerde bu işe imza atın. İnşallah en güzel oyunla en güzel neticeyle Fatsa’ya 3:lig müjdesi ile dönelim. Fatsa Belediyesi olarak biz göreve geleli 14 yıl oldu. Bu süreçte elimizden gelen desteği göstermeye çalıştık. Bizim dönemimizde Fatsaspor tarihinin en büyük desteğini aldı. Bu nedenle bunun karşılığını 3.Lig olarak görmek istiyoruz. İnşallah bu mutluluğu bizlere yaşatın hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“BU ÖNEMLİ KARŞILAŞMAYA HERKESİ BEKLİYORUZ”

Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Mubin Çakmak, “Artvin ve ilçeleri olmak üzere Türkiye’de A.Hopaspor’a gönül veren kişi, kurum ve kuruluşlarımızı, organize olan guruplarımız ile birlikte bu önemli karşılaşmaya bekliyoruz. Aynı zamanda yüzdük yüzdük kuyruğuna gelmişken, Artvin’in değerli iş dünyasından, bürokrasisine, belediye başkanlarından, sivil toplum kuruluşları başkanlarına herkesin ulaşım organizasyonu konusunda da taşın altına ellerini koymasını rica ediyoruz. Artvin’in sosyal konumu ve tanıtımı konusunda önemli bir nokta olan A.Hopaspor bugüne kadar sağladığımız birlik ve beraberliğimizden ötürü bu başarıya ulaşmış ve bundan sonra ki aşama olan 3. Lig mücadelemizde de aynı çizgiyi çizecektir. Büyük işler, önemli atıIımları ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için var olacağız. “Paylaştıkça çoğalan tek şey sevgidir” sloganımızla spor camiasına Artvin Hopaspor sevgimizi paylaşıyoruz” dedi.

ADEM BÜYÜK’TEN HEM ZİYARET HEM DE YEMEK DAVETİ

Artvinli olan Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Artvin Hopaspor’un hem antrenmanını ziyaret etti ve takıma yemek daveti verdi.

Adem Büyük’ün ziyareti ve yemek davetine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, “Hopa değerleriyle güzel. Hopa’nın evladı, Yeni Malatyaspor’un başarılı Hopalı oyuncusu Adem Büyük, futbol hayatı ve memleketi için önemli bir manevi değer taşıyan A.Hopaspor için 3.Lig final maçı için Malatya’da bulunan kardeşlerine akşam yemeği verdi. Özlemini duyduğumuz 3.Lig mücadelesini veren kardeşleriyle birlikte olan Adem Büyük, Malatya’da bulunduğumuz ilk günden itibaren bizlerle ilgilenerek bizleri onure etmiştir.

Hopanın evladı kardeşimiz Adem Büyük’e Hopa halkı adına ve A.Hopaspor camiası adına teşekkür ediyor başarılarının artarak sürmesini diliyoruz. Takımımızın gerçekleştirdiği idmanında sürpriz isim Hopa’nın evladı Yeni Malatyaspor oyuncusu Adem Büyük, memleketinin takımı A.Hopasporun yanında bugün ki idmanımızdaydı. 3.Lig final maçımız için Malatya’da olan takımımızı ilk günden beri yalnız bırakmayan ve bizlerle ilgilenen gururumuz, kardeşimiz Adem Büyük’e teşekkür ediyoruz.” denildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi