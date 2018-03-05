Adem, ‘Yorumsuz’ Başlığıyla Paylaştı
Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Adem Büyük, Atiker Konyaspor karşılaşmasında dizine aldığı darbeyi paylaştı.
‘Yorumsuz’ ifadesiyle dizine aldığı darbeyi sosyal medyada paylaşan Büyük, darbe sonrası acı içerisinde yerde kalmıştı.
Opta’nın verilerine göre, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en sık faul yapılan isimlerin araştırıldığı listede Adem Büyük dördüncü sırada yer almıştı. 30 yaşındaki yıldız oyuncuya ortalama 22 dakikada bir faul yapıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasında, Konya ekibi karşılaşmada 16 kez faul yaptı. Dizine aldığı darbeyle yerde kalan Adem Büyük, maçtan sonra dizinde oluşan yarayı paylaştı.
Adem Büyük, bu sezon 18 karşılaşmada bin 417 dakika görev aldı. 16 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu 2 gol atarken, 4’te asist yaptı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
malatya halkı size minnettar takım olarak iyi mücadele ediyorsunuz
Takımımız için fedakarlık gerekiyor,bir iki maçlık idare etmek lazım,Ademin ilerde top tutması iyi ama,fazlada ayağında kaldımı faule maruz kalıyor,hakemlerde çoğu zaman inanmıyor,ilerde oynayanların pozisyonları takip etmesi lazım tabiki top ayaktan erken ÇIKARSA……………….
Valla helal olsun bizde maça gitmeyiz. Bunuda unutmayız
ademciğim hırsından ve mücadelenden dolayı sana minnettarız. ama sana şunu diyeceğim, rakibe bir çalım atıyorsun, ikinci çalımı da atıyorsun, burada topu ayağından çıkaracağına , üçüncü çalıma giriyorsun, işte burada faule maruz kalıyorsun. topun sibobunu mu arıyorsun yeğenim be…
Ayıp ayıp takımın böyle bir zamanda ihtiyacı olan seyirciyi bu kadar pahalı biletlere nasıl bu stada getireceksiniz bilmiyorum.
Adem kardeşim imize geçmiş olsun.sen kral bir adamsın Adem.
Fırsatçılık yapıyor daha bitmiş bir şey yok neye güveniyor başkan
Adem kardeşim çaban için çok tşk.ler.geçmiş olsun dilerim kısa zamanda iyileşirsin..
Adil gevrek , bilet fiyatları için çok tşk.ler.
Ligde kaldık, artık seyirci desteğine gerek kalmadı..
Bence Gs in maç biletleriyle aynı yapmanızı isterdim..
Hafta sonu bakalım ne kadar seyirci gelecek.ama ben gelmeyeceğim..
Adil Gevrek misafir seyirci için 130 lira bilet fiyatı koymuş. gs ve bjk için 7.5 TL iken Fenerbahçe’ye 130 tl olması kendisinin tarafını belli etmiştir. Fenerbahçe taraftarı bunun hesabını tribünde kendisinden soracaktır!
f.bahçeli malatyalı kardeşim büyük maç seyredeceksen biraz elini cebine koy 1 2 maç ödemeyle bir şey olmaz bak dar bütçeyle kısıtlı imkanlarla buralardayız hani maddi imkanlar biraz daha iyi olsa pirimler zamanında ödense iyi olmazmı MALATYASPORUMUZA başarılar haydi bileğine kuvvet şimdi MADDİ MANEVİ desdek zamanı
sayın editör malatyaspor yönetiminin fenerbahçe maçı için açıklamış olduğu bilet fiyatralrını haber yaparmısınız sayın adil gevrek sanırım dünya yıldızlarını getirecek