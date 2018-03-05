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Malatya Haber -

Adem, ‘Yorumsuz’ Başlığıyla Paylaştı

Adem, ‘Yorumsuz’ Başlığıyla Paylaştı
  • 05.03.2018
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Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Adem Büyük, Atiker Konyaspor karşılaşmasında dizine aldığı darbeyi paylaştı.

  ‘Yorumsuz’ ifadesiyle dizine aldığı darbeyi sosyal medyada paylaşan Büyük, darbe sonrası acı içerisinde yerde kalmıştı.

  Opta’nın verilerine göre, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en sık faul yapılan isimlerin araştırıldığı listede Adem Büyük dördüncü sırada yer almıştı. 30 yaşındaki yıldız oyuncuya ortalama 22 dakikada bir faul yapıldı.

  Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasında, Konya ekibi karşılaşmada 16 kez faul yaptı. Dizine aldığı darbeyle yerde kalan Adem Büyük, maçtan sonra dizinde oluşan yarayı paylaştı.

  Adem Büyük, bu sezon 18 karşılaşmada bin 417 dakika görev aldı. 16 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu 2 gol atarken, 4’te asist yaptı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. arapgirli dedi ki:
    6 Mart 2018, 11:24

    malatya halkı size minnettar takım olarak iyi mücadele ediyorsunuz

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  2. Kılıçarslan dedi ki:
    6 Mart 2018, 09:09

    Takımımız için fedakarlık gerekiyor,bir iki maçlık idare etmek lazım,Ademin ilerde top tutması iyi ama,fazlada ayağında kaldımı faule maruz kalıyor,hakemlerde çoğu zaman inanmıyor,ilerde oynayanların pozisyonları takip etmesi lazım tabiki top ayaktan erken ÇIKARSA……………….

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  3. Kral44 dedi ki:
    5 Mart 2018, 22:00

    Valla helal olsun bizde maça gitmeyiz. Bunuda unutmayız

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  4. suat dayı dedi ki:
    5 Mart 2018, 21:20

    ademciğim hırsından ve mücadelenden dolayı sana minnettarız. ama sana şunu diyeceğim, rakibe bir çalım atıyorsun, ikinci çalımı da atıyorsun, burada topu ayağından çıkaracağına , üçüncü çalıma giriyorsun, işte burada faule maruz kalıyorsun. topun sibobunu mu arıyorsun yeğenim be…

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  5. Mehmet dedi ki:
    5 Mart 2018, 21:11

    Ayıp ayıp takımın böyle bir zamanda ihtiyacı olan seyirciyi bu kadar pahalı biletlere nasıl bu stada getireceksiniz bilmiyorum.

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  6. Tekin dedi ki:
    5 Mart 2018, 20:34

    Adem kardeşim imize geçmiş olsun.sen kral bir adamsın Adem.

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  7. Metin dedi ki:
    5 Mart 2018, 18:53

    Fırsatçılık yapıyor daha bitmiş bir şey yok neye güveniyor başkan

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  8. Mehmet karaaslan dedi ki:
    5 Mart 2018, 18:52

    Adem kardeşim çaban için çok tşk.ler.geçmiş olsun dilerim kısa zamanda iyileşirsin..

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  9. Mehmet karaaslan dedi ki:
    5 Mart 2018, 18:50

    Adil gevrek , bilet fiyatları için çok tşk.ler.
    Ligde kaldık, artık seyirci desteğine gerek kalmadı..
    Bence Gs in maç biletleriyle aynı yapmanızı isterdim..
    Hafta sonu bakalım ne kadar seyirci gelecek.ama ben gelmeyeceğim..

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  10. Fenerbahçeli Malatyalılar dedi ki:
    5 Mart 2018, 17:00

    Adil Gevrek misafir seyirci için 130 lira bilet fiyatı koymuş. gs ve bjk için 7.5 TL iken Fenerbahçe’ye 130 tl olması kendisinin tarafını belli etmiştir. Fenerbahçe taraftarı bunun hesabını tribünde kendisinden soracaktır!

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    1. şahin dedi ki:
      6 Mart 2018, 09:50

      f.bahçeli malatyalı kardeşim büyük maç seyredeceksen biraz elini cebine koy 1 2 maç ödemeyle bir şey olmaz bak dar bütçeyle kısıtlı imkanlarla buralardayız hani maddi imkanlar biraz daha iyi olsa pirimler zamanında ödense iyi olmazmı MALATYASPORUMUZA başarılar haydi bileğine kuvvet şimdi MADDİ MANEVİ desdek zamanı

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  11. vahap dedi ki:
    5 Mart 2018, 16:09

    sayın editör malatyaspor yönetiminin fenerbahçe maçı için açıklamış olduğu bilet fiyatralrını haber yaparmısınız sayın adil gevrek sanırım dünya yıldızlarını getirecek

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