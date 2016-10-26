Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti ve burada bazı açıklamalarda bulundu..

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde milletimiz kendi iradesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sahip çıkmıştır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile AKP Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Hakan Kahtalı Malatya’daki parti çalışmaları hakkında Bakan Özhaseki’ye bilgi verdi.

Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada darbe girişimi gecesinde Malatya halkının tüm Türk halkı gibi büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Darbe girişiminin başarıya ulaşamamasında en büyük etkinin halk olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Malatya halkının 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu performans takdire şayandır. Bakınız biraz önce bir kardeşimiz geldi. ‘Ben Recep Tayyip Erdoğan sevdalısıyım’ dedi. 15 Temmuz gecesi bu millet kendi iradesine sahip çıkarken, ülkesine sahip çıkarken bir taraftan da liderine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı” şeklinde konuştu.

AKP Malatya il teşkilatında fesihlerin yaşanmamasının önemine de vurgu yapan Özhaseki, “Bütün teşkilat mensuplarımız yaptıklarımızı övünerek anlatabilirler. Bizler 14 yıldır iktidardayız ve her alanda adeta bir destan yazdık. 2002 yılı bu ülke için bir dönüm noktasıdır. Bizler eğitim, sağlık, ekonomi alanlarında çok başarılı olduk” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise “Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın 23 il bünyesinde yapmış olduğu çalışmalarda cazibe merkezleri içeresinde olan Malatya ile ilgili yapabileceğimiz çalışmaları burada yerinde tespit etmek üzere Malatya’mıza geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” ifadelerini kullandı.

iha