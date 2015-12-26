Adı Yine Değişti!.

Malatyaspor’un mücadele ettiği ligin adı bir kez daha değişti. Yayın hakkına sahip olan Doğan Holding, Bank Asya ile anlaşınca ligin adı Bank Asya 1. Lig olarak değiştirildi.

Bank Asya TFF 1. Lig’in isim ve yayın haklarına sahip olan Doğan Yayın Holding ile yaptığı bir anlaşma ile TFF 1. Lig’in sponsoru olduğunu bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig’in adı bundan böyle Bank Asya 1. Lig olarak değiştirilirken, sponsorlukla ilgili açıklama yarın saat 11.00’de Swiss Otel’de düzenlenecek bir basın toplantısı ile yapılacak.

Toplantıya, Bank Asya Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Keser, Doğan TV Yayın Grup Başkanı Murat Saygı ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Önger katılacak.

2006-2007 sezonunda ligin adı Türk Telekom Lig A iken, sezon sonunda TFF 1. Ligi olarak değiştirilmişti. Yapılan son anlaşmayla ligin adı Bank Asya 1.Lig oldu.