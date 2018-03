“Adil Başkan Beni Çok İstedi”

Yeni Malatyaspor tarihinin ilk yabancı transferi olan Sunday Mba, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Gücü, tekniği ve farklı özellikleriyle Malatyalı futbolseverleri henüz sezon başlamadan heyecanlandıran 26 yaşındaki Nijeryalı yaptığı açıklamada, Elazığ derbisini büyük bir sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Yeni Malatyaspor tarihinin ilk yabancı transferi olan Mba, ülkesinin milli takımında John Obi Mikel, Kalu Uche, Emanuel Emenike gibi yıldızlarla birlikte forma giyiyor. Yeni Malatyaspor’a gelerek tüm futbol kamuoyunu şaşırtan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız, kendisi için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

“SÜPER LİG’DEN TEKLİFLER VARDI”

Futbolunu geliştirmek ve Yeni Malatyaspor’a katkı sunmak için Türkiye’ye geldiğini kaydeden Sunday Mba, “Benim için yeni bir dönem başlıyor. Ben isterim ki herkesin mutlu olduğu bir transfer olsun. Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke. Şimdilik her şey çok iyi gidiyor. Maçlar için iyi hazırlanıyoruz. Türk futbolu çok hızlı gelişiyor ve büyüyor. Artık daha fazla izleniyor ve göz önünde bir lig. Ben de Türkiye de oynayarak, kendimi geliştirmek istiyorum. Aslında Süper Lig’den teklifler vardı ama Adil başkan beni çok istedi. Konuştuklarımızı yerine getirdi. Onunla İstanbul’da konuştuk. Menajerim ve başkan beni Malatya’ya gelmeye ikna etti. Ben de burada oynamak istedim” dedi.

“ELAZIĞ DERSİBİSİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM”

Malatya şehri ve Yeni Malatyaspor ile ilgili daha önce bilgi sahibi olmadığını, şehir ve takımla ilgili internetten bilgi aldığını söyleyen Sunday Mba, “Transfer olmadan önce bana internetten Malatya’yı gösterdiler. Güzel ve gelişmiş bir şehir. Kayısının en güzelleri buradaymış. Ali Hoca bana anlatıyor Malatya’yı. Yeni stat yapılıyor. Eskisinin fotoğraflarını gördüm. Taraftarların videosunu izledim her şey çok iyi. Malatyalıların Elazğspor maçlarına derbi gözüyle baktığını duydum. Derbiler her zaman büyük ve heyecan vericidir. Ben buraya böyle önemli maçlar oynamak için geldim. Bu tür maçlarda taraftar daha da coşkulu olur. Herkes sizden savaşmanızı bekler. Ve eğer kazanırsanız sizi daha çok severler. Ben de Elazığ maçlarını iple çekiyorum. Taraftarın beni çağırmasını, alkışlamasını çok merak ediyorum. Elazığ, Malatya’ya çok yakın ama sahada her şey değişir. Elazığ derbisini büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftar rahat olsun, onlar için savaşacak, her şeyi yapacak oyuncular var” diye konuştu.