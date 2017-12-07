Adil Gevrek Trafik Kazası Geçirdi

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Kulüp Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da özel aracıyla kaza yaptı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gevrek’in boynundaki incinmeden dolayı bir süre gözetim altında tutulduğu ve daha sonra taburcu edildiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre geçen salı günü Üçüncü Köprü Boğaz Yolunda Malatyalı iş adamı Nadir Göksu ile birlikte aracıyla seyir halindeyken yağıştan dolayı kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybeden Gevrek, bariyerlere çarparak bir süre sürüklendi.

Ağır maddi hasarın meydana geldiği araçtan çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gevrek’in burada kontrol altına alındığı ve ilk belirlemelere göre boynunda aldığı darbeye bağlı olarak incinme meydana geldi.

Kazayla ilgili İHA’ya konuşan Başkan Adil Gevrek, “Maalesef bir kaza geçirdik. Allah’a şükürler olsun önemli bir şeyimiz yok. Yol biraz kaygandı ve bir anda araç kayganlaşan yolda kaydı. Emniyet kemerimizin takılı olması daha büyük bir olumsuzluğun önüne geçti. Allah’tan daha alacak nefesimiz varmış. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Önemli bir şeyimiz yok” diye konuştu.

Bu arada, EYMS’nin resmi internet sitesinde de kazayla ilgili bilgi ve Gevrek’in şu açıklaması yeraldı:

“Başkanımızın sağlık durumu iyi

Başkanımız Adil Gevrek Salı günü Florya’da düzenlenen bir toplantı sonrası gece saat 01:00 civarı kendi özel arabası ile yağmur sebebi ile kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapmıştı.

Yaşanan kazayı basın ve yakın çevresi ile paylaşmak istemeyen Başkanımız Adil Gevrek, konunun basına yansıması nedeni ile bir açıklama yaptı.

Başkanımız Adil Gevrek

“Korkulacak ciddi bir durum yok. Yoğun ve yorgun olduğumuz bir günün finalinde maalesef yağmurda kayganlaşan zeminin kurbanı olduk. Evet ciddi bir kazaydı ama ufak sıyrıklar ve maddi hasarla ucuz atlattık. Kazanın sıcaklığı ile oluşacak sıkıntıların önüne geçmek için sabaha kadar hastanede gözetim altında kaldık. Boynumda incinme dışında çok şükür bir sorun olmadığını söylediler. Sayısız telefon ve mesaj aldım herkesten Allah razı olsun. Çok şükür iyiyim ve işimin başındayım” dedi.”

iha- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com