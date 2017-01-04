“Adım Adım Hedefe Ulaşacağız”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Sezer Özmen, takımda iyi bir ortam olduğunu ifade ederek, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapıp, adım adım hedefe ulaşmak istediklerini söyledi.

Özmen, Antalya’da devre arası kamp çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, kampı en iyi şekilde değerlendirip, ligin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Devre arası kamp çalışmalarını güzel bir ortamda gerçekleştirdiklerini dile getiren savunma oyuncusu, “İki gündür kamp çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Burada güzel bir ortam var. Tesis ve çalıştığımız ortam oldukça iyi, bu anlamda da çalışmalar güzel geçiyor” dedi.

“İYİ BİR ORTAM VAR”

Özmen, takımdaki futbolcuların ilgisinden memnun olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Takımdaki arkadaşlarımla çok çabuk kaynaştık. Her şey yolunda gidiyor. İnşallah sakatlık ya da olumsuz bir durum yaşamadan en iyi şekilde bu kampı tamamlamak istiyoruz. Bizim adımıza her şey oldukça iyi. Kamp çalışmalarını verimli bir şekilde geçirip, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyoruz.”

Takımda iyi bir hava olduğunu dile getiren Özmen, “İlk geldiğimden andan itibaren takımdaki futbolcu arkadaşlarımız beni hiçbir şekilde yadırgamadılar. Bu anlamda hiç yabancılık çekmedim. Sezon başından beri buradayım gibi bir hava var. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özmen, takımda iyi bir birlik ve beraberlik ortamı olduğunu kaydederek, “Takımda iyi bir ortam var. Arkadaşlık ortamı üst düzeyde. Teknik heyet ve futbolcular arasında da iyi bir uyum var. İnşallah bu arkadaşlığımız en iyi şekilde devam edecek. Şampiyonluğun şifresinin de buradan geçtiğini düşünüyorum. Bu arkadaşlığımız en iyi şekilde devam edecek ve hedefe adım adım ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi