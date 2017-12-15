MASKİ tarafından kentin doğusunda başlatılan proje ile Üniversite, Yeni Stadyum, Çamurlu, Fırıncılar, Bulgurlu, Hacı Yusuflar, Villakent, Dağtepe Mahallesi ve Orduzu’nun bir kısmını kapsayan kanalizasyon hat çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nce projelendirilen Doğu Kollektörü Hattı 1. etap çalışmalarıdevam ediyor.. 33 kilometrelik kanalizasyon hat çalışmasının 2.500 metrelik kısmını tamamladı.

“Adım Adım İlerliyoruz”

Doğu Bölgesinde gerçekleştirilen dev proje ile Üniversite, Çamurlu, Fırıncılar, Bulgurlu, Hacı Yusuflar, Villakent, Dağtepe Mahallesi, Yeni Stadyum ve Orduzu’nun bir kısmını kapsayan kanalizasyon hat çalışması yapılıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı ağını güçlendirmek için projeler hazırlıyor hayata geçiriyoruz. Yıllardır yapılması planlanan Doğu Kollektörü Hat projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğu Bölgemizi kapsayan toplam maliyeti 17,4 milyon TL olan 33 kilometrelik 1. Etap altyapı çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında 2.500 metrelik kollektör hat çalışmasını ve 20 adet muayene bacası çalışmasını tamamladık. Çalışmalarımızda adım adım ilerliyoruz. P

rojemizin 1. Etabı tamamlanınca 95 kilometrelik 2. Etap çalışmalarına başlayacağız. Böylece Doğu Bölgemizin kanalizasyon altyapı sorununu tamamen çözmüş olacağız. Bölgenin kanalizasyon altyapısını güçlendirmek için aralıksız çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com