Adıyaman-M.Yeşilyurt Maçı AFDK’lık

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta 4 Şubat’ta Adıyaman Atatürk Stadı’nda oynanan ve olaylı biten Adıyaman 1954 Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması, çıkan saha olayları nedeniyle AFDK’lık oldu.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. Adıyaman 1954 Spor kulübü hakkında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması ve çıkan saha olayları nedeni ile savunma istenmesine karar veren Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Adıyaman ekibinin masörü Halil Leblebici hakkında üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesini kararlaştırdı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Adıyaman 1954 Spor’un oyuncuları Luka Guguchia ve Mehmet Ali Yakışık ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un oyuncusu Yusuf Çelik hakkındaki eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına karar verdi.

AFDK’nın almış olduğu kararlar şöyle:

“Adıyaman 1954 Spor Klb. hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması ve çıkan saha olayları nedeni ile savunma istenmesine, Luka GUGUCHİA (Adıyaman 1954 Spor Klb. Fut.) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına (05.02.2018 Tedbirli), Mehmet Ali YAKIŞIK (Adıyaman 1954 Spor Klb. Fut.) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına, talep üzerine tedbirin kaldırılması konusunda; Hakem, 4. Hakem ve Gözlemciden kırmızı kart gören oyuncuda şahısta hata olup olmadığının CD görüntüleri ve raporların incelerek tarafımıza bildirilmesine (05.02.2018 Tedbirli), Halil LEBLEBİCİ (Adıyaman 1954 Spor Klb. Masör) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında üzerine atılı eylem nedeni ile savunma istenmesine (05.02.2018 Tedbirli), Yusuf ÇELİK (Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında eksik bilgi, belge ve görüşlerin tamamlanarak dosyanın incelemeye alınmasına (05.02.2018 Tedbirli) karar verilmiştir.”

Yeni Malatya Gazetesi