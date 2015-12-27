Adıyamanspor Küme Düştü
Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Adıyamanspor, 1 gol averajı ile Bölgesel Amatör Lig’e düştü.
Adıyaman Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Adıyamanspor ile Bergama Belediyespor birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Adıyamanspor’da oynayan 10 numaralı oyuncu Feyyaz Belen’in 58. dakikada Bergama Belediyespor’a gol atması ile Adıyamanspor 1-0 öne geçti.
Maç sonucunda 1-0 Bergama Belediyespor’u yenen Adıyamanspor, 1 gol averajla Bölgesel Amatör Lig’e düştü.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."