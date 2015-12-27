Adli Sistemde Pilot Uygulama

Türkiye’de bulunan 20 pilot adliye arasında yer alan Düzce Adliyesi’nde Mahkeme Yönetim Sistemi’nin güçlendirilmesi projesi resmen hayata geçti. Proje ile Düzce Adliyesi’nde devam eden ağır iş yükün hafifletilmesi ve vatandaşların iş ve işlemlerinin daha kısa sürede çözülmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ne uyumu ve entegreyi sağlamak amacı ile Türkiye genelinde Düzce’nin de içerisinde bulunduğu 20 pilot adliyede uyguladığı Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi projesi Düzce Adliyesi’nde hayata geçti. Yeni sistemin tanıtımı için Düzce Adliyesi’nde bir basın etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Düzce Valisi Ali İhsan Su, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bilal Çalışkan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 3. Dairesi Üyesi Ömer Köroğlu, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener, Avrupa Konsey Ankara Proje Ofisi Başkanı Adrian Butler, Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram, hakimler, savcılar ve davetliler ile yerel ve yaygın basından temsilciler katıldı.

Projenin hazırlanmasında çalışma yapan Avrupa Konsey Ankara Proje Ofisi Başkanı Adrian Butler yaptığı konuşmada, “Bu proje için 2 yıldan bu yana uğraşıyoruz. Fazlaca uzun süren bir hikayenin sonuna geleceğiz. Bazı yaptıklarımız var anca yapamadıklarımızda var. Türkiye’de son 10 yıldır özellikle adalet anlamında önemli gelişmeler olduğunu takip ediyoruz. Son 2 yıldır bu gelişmeler en üst düzeye çıktı. Bunun en iyi şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Düzce Valisi Ali İhsan Su, Adalet alanında önemli gelişmeler olduğuna işaret ederek “Sadece kanunlarda iyileştirme yapılmasının yeterli değildir. Fiziki şartlarında yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Bilişimde, hizmet içi eğitimde ve kurumlarımızı da iyileştirmemiz gerekiyor. Adalet Bakanlığımız bu konularda çok iyi çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu yeterli midir? Elbette hayır. Her zaman daha iyi çalışmalar yapılmak durumundadır” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, proje ile iş yükünün azaltılmasını ve vatandaşların işlerinin daha hızlı çözülmesini hedeflediklerini belirterek “Adliyelerimizde bazı analiz çalışmaları yapıldı. Özellikle Ankara gibi büyük adliyelerde bir sulh ceza hakiminin kapısının günde 150 kere açıldığını tespit ettik. Bu sayede hakim ve savcılarımızın iş dışında bir çok konu ile uğraştığını gördük. Her kapıda burası danışma değildir diye yazıyordu. Peki danışma neresiydi? Bütün bunların önüne geçmek için danışmalar ve ön bürolar kurduk. Vatandaşlarımız buraya gelerek işlerini hızlı ve kolay halledebilecekler. Hakim ve savcılarımız ise işlerine konsantre olacaklar” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Düzce Adliyesi’nde proje kapsamında yapılan değişiklikleri anlatmak üzere Düzce Barosu Başkan Yardımcısı İbrahim Çalışkan, Düzce Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener ve Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz söz aldı.

Konuşmaların ardından Düzce Adliyesi’nde yapılan değişiklikler katılımcılara gösterildi ve adliye gezdirildi. Program düzenlenen kokteylle son buldu.