Adli ve İdari Yargıda Atamalar
Adli ve İdari Yargıda atamalar yapıldı. Kararnamelerin Adli Yargıda 410 kişiyi, İdari Yargıda ise 142 kişiyi kapsadığı bildirildi.
ADLİ YARGI ATAMASINDA GELENLER..
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Yiğit Malatya C.Savcılığına,
Elbistan Hakimi Perihan Doğan Malatya Hakimliğine,
Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Özden Doğan Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,
Çaldıran Cumhuriyet Savcısı Hasan Çelik Doğanşehir C.Savcılığına,
Erbaa Hakimi Alper Caner Doğanşehir Hakimliğine,
Erbaa Hakimi Meltem Caner Doğanşehir Hakimliğine,
Mutki Hakimi Engin Koç Yazıhan Hakimliğine,
ADLİ YARGI ATAMASINDA GİDENLER..
Malatya C.Savcı Vekili Cuma Dağlı Kartal C.Savcılığına,
Malatya Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Amil Aydın C.Savcılığına,
Malatya Hakimi Nermin Erol Karşıyaka Hakimliğine,
Malatya Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz Eskişehir Cumhuriyet Savcılığına,
Doğanşehir Hakimi Mustafa Altun Ayancık Hakimliğine,
Doğanşehir Hakimi Seher Bora Dikici Akçakoca Hakimliğine,
Doğanşehir C.Savcısı Bekir Dikici Akçakoca C.Savcılığına,
Yeşilyurt Hakimi Tuğba Aldemir Ayaş Hakimliğine,
Yazıhan Hakimi İkbal Bozkurt Seyitgazi Hakimliğine atandılar.
Ayrıca Malatya Cumhuriyet Savcısı Muzaffer Sayın da Malatya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.
İDARİ YARGIDA..
Malatya İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Metin Kahraman Malatya Vergi Mahkemesi Başkanlığına,
Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanı Fatih Zencirci Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine,
Malatya Vergi Mahkemesi Başkanı Sakine Karagöz Eskişehir Vergi Mahkemesi Üyeliğine,
Konya İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Emin Sevimli Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.