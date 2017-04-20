‘Adliye ve Emniyet İmamı’ da Dahil 20 Gözaltı

FETÖ suçlamasıyla Tıp Fakültesi ile bazı resmi kurumlarda görevli iken ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya yapılanmasında Emniyet ve Adliye İmamlıkları yaptığı iddia edilen ve FETÖ’nün Malatya İl Mütevelli Heyet davamsının sanığı da olan ve yargılama esnasında mahkemece serbest bırakılan ihraç öğretmen H.K., polisin yaptığı operasyonda gizlendiği evde yakalandı.

KOM Şubesinin operasyon yaptığı evde yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi’nin FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı iken kapatılan yurt ve özel eğitim kurumlarında görev yapanlara yönelik yaptığı operasyon esnasında, bir evde yapılan aramada Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama kararı çıkartılan ihraç öğretmen H.K. ile FETÖ’ye ait yurt müdürlüğü yapan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Y.Y. adlı şüpheli ile birlikte yakalandı. Her iki FETÖ şüphelisi ile birlikte evde dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet ve Adliye İmamı iddiası

Malatya’da “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” suçlamasıyla 29 Ocak ve 1 Mart 2016 tarihlerinde FETÖ Mütevelli Heyet yapılanmasına yönelik ve toplam 33 şüpheliyi kapsayan operasyonla ilgili açılan davanın sanıkları arasında yer alan ve iddianamede Emniyet İmamı olduğu iddia edilen Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen olarak görevli iken ihraç edilen H.K.’nin aynı zamanda Adliye İmamı olduğu da öne sürüldü. Sanık H.K., FETÖ’nün Malatya Mütevelli Heyet davasında yargılanırken Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 14 Haziran 2016 tarihli ilk duruşmada serbest bırakılmış ve telefon hattında Bylock çıktığı gerekçesiyle 29 Aralık 2016 tarihli 5. duruşmada tekrar tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Haklarında yakalama kararı nedeniyle Malatya Adliyesi’ne çıkartılan H.K. ve yurt müdürü Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sandık başında yakalanan 2 FETÖ, 1 PKK şüphelisi tutuklandı

Bu arada, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda sandık başına giderek oy kullanmak isterken TEM Şubesi ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle aranan 2 şüpheli ile PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak sucundan aranan 1 şüpheli çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik açıklaması

Valilikten operasyonlara ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu ve bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle Malatya, Ankara ve Adıyaman illerinde 15 adrese eşzamanlı yapılan operasyon sonucu; içlerinde Askerî personel, Milli Eğitim, Kamu Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Fakültesinden ihraç ve açıkta şahısların olduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmış olup, 4 şahsın arama işlemleri devam etmektedir.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı şahısların bulunduğu 9 hedefe yönelik yapılan operasyonda 7 şahıs gözaltına alınmış, 4 şahısın aranmasına devam edilmektedir.

Ayrıca; Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Batman 1. Sulh Ceza Mahkemesince aranan 1 (Adliye imamı) ile ihraç Öğretmen (sohbet imamı) ve Malatya 1. Sulh Ceza Mahkemesince aranan Y.Y. (Müzahir yurt müdürü) yakalanmıştır. Firari şahısların gizlendikleri evde dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

16.04.2017 günü Ülke genelinde yapılan referandum da Malatya ilimizde oy kullanmak için gittikleri okullar da Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu titiz çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle aranan 2 şahıs ile Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak sucundan aranan 1 şahıs Malatya Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğünce yakalanarak çıkarıldığı Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle tutuklanmıştır.”

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com