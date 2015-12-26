Adliye’de Yetkiler Belirlendi



Asliye Hukuk Mahkemesi ve Sulh Ceza Mahkemesi sayılarının 4’e çıkarıldığı Malatya Adliyesi’nde, bazı hakimlerin yetkileri belirlendi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi’nin kararıyla yapılan yetkilendirmeler şöyle :



1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Elmas Doğan, 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Nusret Yıldız 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Vedat Koç, 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Müzeyyen Yıldırım2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne, 2. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Emine Kahraman, Çocuk Mahkemesi’ne, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Perihan Doğan, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hakim Burhan Avşar 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Hakim Mustafa Çetin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hayrettin Kısa Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Hakim Dr. Hüseyin Turan 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ne, Hakim Mehmet Adnan Kaplan 2. Aile Mahkemesi’ne, Hakim Faruk Fidan 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne, Hakim Seher Çınar Demirekin 3. Sulh Ceza Mahkemesi’ne Hakim Ökkeş Arslan İcra Mahkemesi’ne, Hakim Özlem Özkan Çalışkan 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne, Hakim Yıldız Gören 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Hakim Dicle Tekşal 1. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine görevlendirildiler.



11 Temmuz 2011 tarihli HSYK 1. Dairesi’nin kararına göre Malatya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Malatya 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin faaliyete geçirilmesine de karar verildi. Yeni gelecek olan dosyaların öncelikle bu mahkemelere verilmesi kararlaştırıldı.

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