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Malatya Haber -

Adliyeye Çıkarıldılar

Adliyeye Çıkarıldılar
  • 27.12.2015
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Malatya’da terör örgütü Hizbullah’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Hizbullah terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda haklarında soruşturma başlatılan 17 kişi, 4 günlük gözaltı süresinin sonunda Malatya Adliyesi’ne çıkartıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya Adliyesi’ne çıkartılan 1’i bayan olan 17 şüpheli, özel yetkili cumhuriyet savcılarınca sorgulanacaklar. Savcıların tutuklama talebi isteyeceği şüpheliler özel yetkili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilecek.

Bu arada, Malatya ile aynı anda yapılan Elazığ’daki Hizbullah operasyonu sonucunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11’i Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuklanmıştı.

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