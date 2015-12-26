ADNKS Askıya Çıkıyor
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında çalışmaların tamamlandığı Malatya’da listelerinin askıya çıkartılması için dosyalar muhtarlara teslim edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kapsamında askıya alınacak listeler muhtarlara dağıtıldı.
TÜİK Bölge Müdürü Şemsettin Özcan, sistemin son ayağı olan muhtarlık askı sürecinin Malatya’da başladığını belirterek, ikamet adreslerine göre kişisel bilgileri içeren listelerin 30 Nisan 2007 tarihi itibariyle 2 ay süreyle askıda kalacağını belirtti.
Özcan, listelerdeki bilgilere göre vatandaşların yanlış ve eksik gördüğü bilgilerin itiraz üzerine düzeltileceğini kaydetti.
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