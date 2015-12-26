‘ADNKS Listesini Kontrol Edin..’

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İl Yürütme Komitesi, kayıtların muhtarlık askı süresinin 20 Temmuz’da sona ereceğini hatırlattı ve vatandaşlara ilan edilen kayıtların kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin olarak Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) İl Yürütme Komitesi 5. toplantısı 17.07.2007 tarihinde Malatya Valisi ve Komite Başkanı Sayın Halil İbrahim DAŞÖZün başkanlığında Vali Yardımcısı Sayın Erdinç FİLİZ Belediye Başkanı Sayın H. Cemal AKIN, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Ali KAZGAN, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Sayın Remzi ERBİL, İl Mahalli İdareler Müdürü Sayın Hüseyin ALAGÖZ ve TÜİK Bölge Müdürü Sayın Şemsettin ÖZCANın katılımıyla yapılmıştır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar sonucunda İlçe Komitelerininde aynı program ve paralellik içerisinde çalışmaların yürütülmesi karar altına alınmıştır.

Ayrıca toplantıda çalışmaya ilişkin süreçler gözden geçirilmiş ve aşağıda belirtilen konuların vatandaşlara tekrar duyurulmasının faydalı olacağı görüşü benimsenmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince yürütülen ve İlimizde Eylül 2006 da başlanan ADNKS çalışması son aşamasına gelinmiştir. Çalışma tamamlandıktan sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları bu sistemdeki kayıtları esas alacaklardır. Dolayısıyla, çalışma tamamlandıktan sonra adrese dayalı hizmet almak üzere resmî kurumlara yapılacak başvurularda ADNKSdeki adresler kullanılacaktır.

Vatandaşların mağdur olmaması için Kayıtlı olmayan vatandaşların aşağıdaki hususları göz önüne alarak kayıt olmaları gerekmektedir.

Malatya merkez ve ilçelerinde 30.04.2007 tarihinde başlatılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sitemi muhtarlık askı süreci 20.07.2007 tarihinde sona erecektir.

31 Temmuz 2007 tarihine kadar mazereti dolayısıyla ADNKS de yazılmayan kişilerin kayıt bürolarında kayıt altına alınmasına devam edilecektir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine kaydolmayan kişilerin iletişim bilgileri, kayıt bürosuna ulaştırılmakta ve bu kayıt bürolarında görevli personel kayıtlı olmayan kişilere ulaşmak için ADNKSye kaydolmuş aile üyelerinin ve akrabalarının sistemde yer alan telefon bilgileri kullanılmaktadır. Sisteme kayıtlı olmayan bu kişilere telefon açılarak, Kayıt Bürosuna davet edilmekte ve sisteme kaydedilmektedir.

ADNKSye kayıtlı olmayan ve muhtarlık askı süreci boyunca geçici olarak başka bir yerleşim yerinde izin, tatil v.b. sebeplerle kayıt dışı olanlar bulundukları yerde mutlaka sisteme kaydedilmesi gerektiğinden, kişiler daimi olarak ikamet ettikleri adres için Adres Beyan Formu doldurarak bulundukları yerleşim yerindeki Nüfus kayıt bürosuna başvuracaktır. Bu kişilere ait irtibat telefonunun bulunması zorunludur.

Vatandaşlarımız ikamet adreslerini Muhtarlık Askı Listeleri nden veya www.tuik.gov.tr internet adresinden kontrol edebilecektir.

Askı listelerine yapılan itiraz başvuruları ve kayıtlar Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kayıt Bürosuna yapılacaktır. Kayıt Bürosu İrtibat Tel: 0422 3230664

Başvurular 18 ve üzeri yaştaki hanehalkı sorumluları/üyeleri tarafından yapılabilecektir.

Başvurularda hanede ikamet eden tüm fertlerin nüfus cüzdanı ve TC kimlik numaraları hazır bulundurulacaktır.

5490 sayılı Nüfus hizmetleri Kanunu gereğince, Türkiyede ikamet eden tüm vatandaşlar Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine kayıt olmaları zorunludur. Kayıt formu doldurmayı kabul etmeyen kişiler hakkında 5429 sayılı kanunun 54. maddesi gereğince 2.367 YTL para cezası uygulanır.

Kamuoyunun Bilgisine Saygı ile Duyurulur.”