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Malatya Haber -

AFDK Yeşilyurt’tan Savunma İstedi

AFDK Yeşilyurt’tan Savunma İstedi
  • 02.02.2017
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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) savunma istedi.

Grup’ta 29 Ocak’ta İnönü Üniversitesispor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında çıkan tartışmalar nedeniyle Malatya Yeşilyurt Belediyespor AFDK’lık oldu.

AFDK, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan ‘takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunması’ nedeniyle savunma istedi.

Ayrıca Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu futbolcular Vedat Taşdemir’den ‘müsabakadan ihraç sonrası eylemi’ ve Erdem İsotçu’dan ‘ihraç sonrası eylemi nedeni’ ile savunma istendi.

AFDK’dan yapılan açıklamada şöyle:

“Malatya Yeşilyurt Spor Klb. hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine, Vedat TAŞDEMİR (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli), Erdem İSOTCU (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir.”

Yeni Malatya Gazetesi

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