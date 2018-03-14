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Malatya Haber -

AFDK’dan İnönü’ye Ceza

AFDK’dan İnönü’ye Ceza
  • 14.03.2018
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta 4 Mart’ta Malatya’da oynanan İnönü Üniversitesispor-Grup Merkez Hasar Hankendispor’a para cezası verildi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, İnönü Üniversitesispor’a ‘takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni’ ile 600 TL para cezası verdi.

AFDK ayrıca İnönü Ünivesitesispor’a ‘çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeni’ ile ihtar cezası verirken, müsabakada Ambulans bulunmaması nedeni ile ceza tayinine yer olmadığını kararlaştırdı.

AFDK, Elazığ ekibi Grup Merkez Hasar Hankendispor’a ise takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile 700 TL para, ‘çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeni’ ile ihtar cezası verdi.

AFDK tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İnönü Ünv. Spor Klb. hakkında; 04.03.2018 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Grup Merkez Hasar Hankendi Spor Spor Toto BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile 600 TL Para Cezası, çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeni ile ihtar cezası, ayrıca müsabakada Ambulans bulunmaması nedeni ile Ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Grup Merkez Hasar Hankendi Spor Klb. hakkında; 04.03.2018 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Grup Merkez Hasar Hankendi Spor Spor Toto BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile 700 TL Para cezası, çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeni ile ihtar cezası verilmesine karar verildi.”

Yeni Malatya Gazetesi

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