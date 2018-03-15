Afrin Gazisini Ziyaret Ettiler

Vali Ali Kaban, Suriye’nin Afrin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında yaralanarak tedavi gören Afrin Gazisi Tankçı Uzman Çavuş Musa Kızılkaya’yı ziyaret etti.

Tankçı Uzman Çavuş Kızılkaya’yı evinde ziyaret eden Vali Kaban, Afrin Gazisi Kızılkaya ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Kaban, gazimize Allahtan şifalar dileyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afrin Gazisi Kızılkaya’da kendisine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Vali Kaban’a teşekkür etti.

Buradan ayrılan Vali Kaban, 1995 yılında Hakkâri ili Şemdinli ilçesinde vatani görevini yapmaktayken şehit olan Dağ Komando Alptunga Ulutaş’ın ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette şehidimizin annesi ve babası ile bir süre sohbet eden Vali Kaban ve beraberindekiler Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dua ettiler.

Şehidin babası ve annesi kendilerini unutmayarak ziyaret etmelerinden dolayı Vali Kaban’a teşekkür ettiler.

Ziyaretlerde Vali Kaban’a 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Rasim Bulut eşlik ettiler.

Bülten