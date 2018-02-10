Malatya’dan Giden ATAK Helikopteri Düştü.. 2 Şehit
Afrin’de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda düşen ATAK tipi helikopterde bulunan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düştü.
Afrin’de terör hedeflerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Malatya 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan ATAK tipi helikopter, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafında düştü. Düşen helikopterde bulunan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Ankara nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu.
Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gizem Mut’a verildi.
Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan arkadaşları evine akın etti.
TSK’dan yapılan açıklamada, “13.00 sıralarında ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğradı” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
Allah rahmet eylesin.Mekani cennet olsun
Allah rahmet eylesin inşallah mekanı cennet olsun Rabbim rahmeti ile yargılasın
Mekanınız cennet olsun ailenize sabır dilerim. Gözünüz arkada kalmasın inşallah devletimiz geri de kalanlarinizin sahipçişi olacaktır inşallah . Allah devletimize zeval vermesin.
Allah rahmet eylesin Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun Rahbim ailelerine büyük sabır versin.
ALLAH C.C rahmetine kabul etsin inşaallah
ALLAH RAHMET ETSİN.
Allah gani gani rahmet eylesin.Ailesine rabbim sabırlar versin. Türk milletinin başı sağolsun.
Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin Türk Milletinin başı sağolsun
( İn na ilahi ve racuhun) rabbim rahmet eylesin ailesine bol sabır versin yüce rabbim
ALLAH rahmet eyleye
Allahım rahmet eylesin. Türk milleti olarak başımız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Ailelerine başsağlığı diliyoruz.
Ates.dusdugu.yeri.yakar.allah.rahmet.etsin.sehitlerimiz
Rabim uhut şehitlerine katsın Türk milletinin başı sağolsun
Allah rahmet eylesin
Allah Rahmet Eylesin. …
Şehidimize Allahtan rahmet diliyorum.Başımız sağolun.
Allah rahmet eylesin
Mekanın cennet olsun komutanım hakkını helal et
Şehidimize Allahtan rahmetler diliyorum.Ailesinin ve Türk milletinin başı sağ olsun.Cennette nurlar içinde yatsın.
Başımız sağolsun.
Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyorum mekanın cennet olsun ailene Allah sabırlar versin şehit kardeşim.
Allah rahmet eylesin.