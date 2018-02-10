Malatya’dan Giden ATAK Helikopteri Düştü.. 2 Şehit

Afrin’de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda düşen ATAK tipi helikopterde bulunan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düştü.

Afrin’de terör hedeflerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Malatya 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan ATAK tipi helikopter, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafında düştü. Düşen helikopterde bulunan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Ankara nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gizem Mut’a verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan arkadaşları evine akın etti.

TSK’dan yapılan açıklamada, “13.00 sıralarında ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğradı” denilerek şu ifadelere yer verildi: “Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com