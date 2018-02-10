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Malatya Haber -

Malatya’dan Giden ATAK Helikopteri Düştü.. 2 Şehit

Malatya’dan Giden ATAK Helikopteri Düştü.. 2 Şehit
  • 10.02.2018
  • 23

Afrin’de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda düşen ATAK tipi helikopterde bulunan Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit düştü.

Afrin’de terör hedeflerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Malatya 2.Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan havalanan ATAK tipi helikopter, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafında düştü. Düşen helikopterde bulunan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut ile Ankara nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman şehit oldu.

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi’nde ikamet eden eşi Gizem Mut’a verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan arkadaşları evine akın etti.

TSK’dan yapılan açıklamada, “13.00 sıralarında ATAK tipi helikopterimiz kırıma uğradı” denilerek şu ifadelere yer verildi:  “Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. İbrahim dedi ki:
    11 Şubat 2018, 17:23

    Allah rahmet eylesin.Mekani cennet olsun

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  2. Mehmet bağcılar dedi ki:
    11 Şubat 2018, 15:06

    Allah rahmet eylesin inşallah mekanı cennet olsun Rabbim rahmeti ile yargılasın

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  3. Nesli dedi ki:
    11 Şubat 2018, 13:32

    Mekanınız cennet olsun ailenize sabır dilerim. Gözünüz arkada kalmasın inşallah devletimiz geri de kalanlarinizin sahipçişi olacaktır inşallah . Allah devletimize zeval vermesin.

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  4. SEDAT dedi ki:
    11 Şubat 2018, 13:18

    Allah rahmet eylesin Büyük Türk Milletinin başı sağ olsun Rahbim ailelerine büyük sabır versin.

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  5. nazim dedi ki:
    11 Şubat 2018, 12:23

    ALLAH C.C rahmetine kabul etsin inşaallah

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  6. ahmet dedi ki:
    11 Şubat 2018, 11:56

    ALLAH RAHMET ETSİN.

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  7. Seydi Özkan dedi ki:
    11 Şubat 2018, 11:09

    Allah gani gani rahmet eylesin.Ailesine rabbim sabırlar versin. Türk milletinin başı sağolsun.

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  8. ÖzMalatyasporlu dedi ki:
    11 Şubat 2018, 10:25

    Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin Türk Milletinin başı sağolsun

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  9. Ahmet genc dedi ki:
    11 Şubat 2018, 09:54

    ( İn na ilahi ve racuhun) rabbim rahmet eylesin ailesine bol sabır versin yüce rabbim

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  10. Tolga dedi ki:
    11 Şubat 2018, 02:45

    ALLAH rahmet eyleye

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  11. Zafer Cengizhan TEMİZ dedi ki:
    11 Şubat 2018, 01:09

    Allahım rahmet eylesin. Türk milleti olarak başımız sağolsun

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  12. Birgül ergen dedi ki:
    11 Şubat 2018, 00:27

    Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Ailelerine başsağlığı diliyoruz.

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  13. 44malatya dedi ki:
    10 Şubat 2018, 23:37

    Ates.dusdugu.yeri.yakar.allah.rahmet.etsin.sehitlerimiz

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  14. İsmail dedi ki:
    10 Şubat 2018, 23:28

    Rabim uhut şehitlerine katsın Türk milletinin başı sağolsun

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  15. Ümit dedi ki:
    10 Şubat 2018, 23:21

    Allah rahmet eylesin

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  16. Mehmet MACİT dedi ki:
    10 Şubat 2018, 23:04

    Allah Rahmet Eylesin. …

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  17. Kerim dedi ki:
    10 Şubat 2018, 22:53

    Şehidimize Allahtan rahmet diliyorum.Başımız sağolun.

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  18. Haci Osman Akpolat dedi ki:
    10 Şubat 2018, 22:51

    Allah rahmet eylesin

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  19. Ali dedi ki:
    10 Şubat 2018, 20:28

    Mekanın cennet olsun komutanım hakkını helal et

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  20. M.Sinan Öztan dedi ki:
    10 Şubat 2018, 20:20

    Şehidimize Allahtan rahmetler diliyorum.Ailesinin ve Türk milletinin başı sağ olsun.Cennette nurlar içinde yatsın.

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  21. Ali dedi ki:
    10 Şubat 2018, 20:03

    Başımız sağolsun.

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  22. Ramazan doğan dedi ki:
    10 Şubat 2018, 18:26

    Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyorum mekanın cennet olsun ailene Allah sabırlar versin şehit kardeşim.

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  23. SinanA dedi ki:
    10 Şubat 2018, 17:51

    Allah rahmet eylesin.

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