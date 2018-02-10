Zeytin Dalı Harekatı’nda 11 Şehit

TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nda Cumartesi günü düşen helikopterin 2 pilotuyla birlikte aynı gün şehit olan askerlerin sayısının 11’e yükseldiği, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 1180 olduğu bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 39 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 9 asker şehit oldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”

Şehitlerin ATAK Pilotları Kurmay Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29), Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27), Enes Sarıaslan (24), Halis Koca (27), Burak Akalın (28), Serdar Ege (41), Hüseyin Şahin (27), Koray Karaca (25) ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) oldukları öğrenildi.

Ayrıca, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen hava harekatıyla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 36 hedef imha edildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1180’ye ulaştı.

Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatının, planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.

Deyr Ballut köyü terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’in batısındaki Deyr Ballut köyünü terörden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Cinderes beldesinin güneyinde yer alan Deyr Ballut köyünü PYD/PKK’dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde 1’i belde merkezi, 30’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 13’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 47 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

“Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi’ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi.”

Terör hedefleri vuruluyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren savaş uçakları ile Hatay’ın Suriye sınırında kurulu obüs topları birçok terör hedefini vuruyor.

Birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken, şiddetli çatışma sesleri Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden duyuluyor.

Öte yandan, sınır birliklerine yönelik askeri sevkiyat sürüyor.

Raco Dağı çevresindeki terör hedefleri ateş altına alındı

Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Raco Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler, havadan savaş uçakları, karadan Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruluyor.

Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis’in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Afrin’e geçmek üzere zırhlı araçlar Hatay’a geldi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay’a geldi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti.

Daha sonra sınır birliklerine yönelen askeri araçların buradan da Afrin’e geçeceği öğrenildi.

Ankara, AA- hurriyet.com.tr