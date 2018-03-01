Afrin’deki Operasyonda 8 Şehit 13 Yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı’nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 1 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 13 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın İzmir’e, Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel’in Kastamonu’ya, Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un Konya’ya, Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un Isparta’ya, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’a, Rıdvan Çevik’in Van’a, Uzman Çavuş Recep Çetin’in Eskişehir’e acı haberi ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.

iha- AA-