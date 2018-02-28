Afrin’de Uzaktan Kumandalı İş Makineleri Kullanılıyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Canikli, üretimi yapılan korvetlerin tasarımlarının tamamen yerli ve milli, silah sistemlerinin de önemli bölümünün yerli olduğunu belirterek, Milli Gemi (MİLGEM) projesinin son derece sofistike ve savaş kabiliyetinin bulunduğunu ifade etti.

Canikli, “Proje kapsamında şu an 5. korvet kızakta. 6, 7, 8’i de kızağa çıkaracağız yakında. İstanbul Tersanesi’nin kapasitesi belli. Sivil tersanelere de iş verilecek. Özellikle dünyadaki, Akdeniz’deki son gelişmeler, bizim denizde çok güçlü savaş gemilerine ve denizaltılara sahip olma gereğini ortaya çıkarıyor. Bir de mevcutların yenilenmesi gerekiyor. Bu çerçevede bunları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Daha da önemlisi yurt dışından da korvetler ve denizaltılar için çok önemli siparişler var. Hatta deniz kuvvetleri için yaptığımız bir gemiyi satın almak isteyen bir ülke dahi var. Satmıyoruz, çünkü bize lazım.” diye konuştu.

İnsansız iş makineleri projesi hakkında da bilgi veren Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda, uzaktan kumandalı iş makinesi kullanıldığını kaydetti.

Çatışma alanlarında bu makinelerinin yapması gereken işlerin bulunduğunu, operatörlerin riske edilmemesi adına söz konusu makinelerin devreye alındığını anımsatan Canikli, “Bu projeyi de biraz daha geliştiriyoruz. Uzaktan kumandalı iş makinelerinin yanında uzaktan kumandalı kara savaş araçlarını geliştirmekteyiz. Afrin şehir merkezine yaklaştıkça bu uzaktan kumandalı iş makinelerini daha fazla kullanacağız. Şu anda askeri fabrikalarda 5 kilometre mesafeden kontrol edilebilir bir sistem geliştiriyoruz.” dedi.

Nurettin Canikli, savunma sanayinde dünyanın henüz yeni geliştirmeye çalıştığı aktif koruma sistemlerini Mart ayında tanklara monte etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Sistemin tamamen yerli olduğuna işaret eden Canikli, şunları söyledi:

“Sistem, tanka yönelik mühimmat ateşlendiğinde radarlarıyla mühimmatı tespit ediyor, hızı ile birlikte izlemeye alıyor ve tanka ulaşmadan belli bir mesafede tankın üzerinden atılan bomba ile bu mühimmatı havada imha ediyor. Bu sistemin adı PULAT. Bu sistem, atılan mühimmatı 8-10 metre mesafede karşılıyor. Ayrıca AKKOR adlı başka bir sistem var. O da atılan mühimmatı 100 metre mesafede karşılıyor. Aynı S400’lerin çalışma mantığında.”

Ankara, AA