Fırtına Obüsleri Teröristlere Bomba Yağdırdı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in Ömer Simo ve Arşali köylerini terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi.

70 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 70 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439 olduğu kaydedildi.

Arşali köyü terör örgütü PYD/PKK’dan temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısındaki Arşali köyünü teröristlerden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Arşali köyünü PYD/PKK’dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 35’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 53 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

“Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi.”

Ömer Simo köyü de terörden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Ömer Simo köyünü PYD/PKK’dan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin’in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34’ü köy, 3’ü köy altı yerleşim ve 14’ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör hedefleri ateş altına alındı

Afrin kırsalında belirlenen terör örgütü PYD/PKK’ya ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis’ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu. Kent merkezinden de görülebilen atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı askeri araçlar Hatay’a geldi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.

Vatandaşlar konvoydaki askerlere sevgi gösterilerinde bulundu.

Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden askeri araçların, buradan da Afrin’e geçeceği öğrenildi.

Mehmetçik “Fırtına obüsleri” ile teröristlere bomba yağdırıyor

Milli imkanlarla üretilen, TSK’nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi “Fırtına obüsleri” de Zeytin Dalı Harekatı’nın önemli unsurlarının başında yer alıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK mensuplarının konuşlandığı alanları büyük titizlikle tespit eden Mehmetçik, özellikle teröristlerin beton bariyerler ve tünellerle oluşturduğu savunma hatlarını obüs atışlarıyla yerle bir ediyor.

Hava şartları ve hedef menziline göre belirlenen koordinattaki hedefleri imha eden obüslerin sınır hattından Afrin şehir merkezindeki terör hedeflerini vurabilecek kabiliyete sahip olduğuna işaret eden uzmanlar, zaman zaman uzun menzilli atışlarla teröristlerin toplanma bölgelerinin imha edildiğini belirtiyor.

Savaş uçakları da hedeflere atış yaptı

Harekat kapsamında, Kırıkhan ilçesinin sınıra yakın bölgelerindeki birliklerden, Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler çoklu roketatarla ateş altına alındı, savaş uçakları da hedeflere atış yaptı.

Öte yandan bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda tank, ilçedeki hazırlıkların ardından Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Reyhanlı ve Hassa ilçelerinden de savaş uçakları ve obüs toplarıyla vurulan birçok noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da devam etti.

YPG/PKK evlerin arasından Türkiye’ye saldırıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İHA’lar tarafından çekilen görüntüler, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının meskun mahallerden Türkiye’ye yönelik saldırılarını gözler önüne serdi. Hatay, Reyhanlı ve Kilis’te bugüne kadar 7 sivilin öldüğü, 113 sivilin de yaralandığı saldırıların failleri İHA’lar tarafından görüntülendi.

TSK ve ÖSO’dan Cinderes’teki teröristlere kıskaç

TSK ve ÖSO, Türkiye-Suriye sınır hattındaki yerleşimlere saldıran PYD/PKK’yı temizlemek için Cinderes’e yoğunlaştı.

TSK’dan Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Bu arada TSK tarafından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Sinath-Haftanin’de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir.” denildi.

TSK’den yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

Ankara, AA