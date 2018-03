“Ağaç Katliamı Yapmayın!”

Malatya’da bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, Valiliğin isteği ile Malatya Belediyesi tarafından hazırlanan ve 461 ağacın kesilmesini öngören Vilayet Park Peyzaj Projesi’ni bu sözlerle protesto etti.



‘KES-YOK ET-KURTUL’

Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği Bilirkişi Raporu’un tespitlerine göre 611 ağacın bulunduğu ancak Valiliğin talebiyle Malatya Belediyesi tarafından 150 ağaç varmış gibi gösterilen ve Sivas Koruma Kurulu tarafından bu haliyle onaylanan Vilayet Park Peyzaj Projesi, 461’e yakın ağacın kesileceği düşüncesiyle yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.



Protesto eylemi kapsamında ağaçların üzerine ‘Yaşamak istiyorum’, ‘Ağaçlarımıza sahip çıkalım’, ‘Ağaçsız bir yaşam olmaz’, ‘Yeşili koruyalım’ yazılı dövizler asıldı.



‘BEYDAĞI’NA DİKERKEN MERKEZDEKİNİ KESİYORLAR’

Malatya Kültür Yaşam Derneği’nin organizasyonuyla yapılan ve bazı mimar, mühendis, şehir plancıları ve siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği basın açıklamasında çeşitli projeler adı altında şehre ‘Yeşil Malatya’ kimliği kazandıran yarım asırlık Çınar, Akasya ve söğüt gibi ağaçların sistemli bir şekilde yok edildiği belirtildi.



Malatya’da yolların genişletilmesine ve yol akslarının düzeltilmesine karşı olunmadığı görüşlerine yer verilen açıklamada ‘Ancak bu iyileştirmelerin, ağaç katliamı yapılmadan, en az zayiatla yapılacağı gerçeğinin’ göz ardı edildiğine vurgu yapıldı.



Açıklama’da ayrıca Malatya Valiliği’in en önemli projelerinden biri olan Beydağı’nın Ağaçlandırılması noktasında bin bir emek ve para harcanarak, kayalık alanların delindikten sonra toprakla doldurulması sonucunda dikilen ağaçlarla 50-100 yıllık bir süreç hedeflenirken, şehir merkezindeki asırlık çınarların kesilmesi arasındaki çelişkiye dikkat çekildi.



Malatya’da bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri, Valiliğin isteği ile Malatya Belediyesi tarafından hazırlanan ve 461 ağacın kesilmesini öngören Vilayet Park Peyzaj Projesi’ni protesto etti. Kültür Yaşam Derneği Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Karaaslan okudu:



Açıklama şöyle:



‘Ağaçlar miras değil emanet’



‘Zaman zaman kentimizi güzelleştirme adına yapılmakta olan çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında bir şeyler yapılırken; çok uzun zamanlar, çok büyük emekler harcanarak elde edilmiş Malatya değerlerinin birer birer yok olması son derece üzücüdür. Aslında kaybettikten sonra bazı değerlerin farkında olduğumuz yaşanmış bir gerçektir.



‘İthal yeni doku endişe vericidir’



Kimlikli şehirler; geçmişleriyle, kazandıkları birikimleriyle vardır. Aksi halde herhangi bir yer olmaktan öteye gidemezler. Malatya’mıza ‘’Yeşil Malatya’’ kimliğini kazandıran, en küçüğü yarım asırlık Akasya, çınar, söğüt ağaçları kısaca o güzelim yeşil doku son yıllarda sistemli bir şekilde yok edilerek ne kentin kimliğine ne de iklimine hiçbir şekilde uymayan sözüm ona ithal yeni bir doku kazandırma gayretleri endişe vericidir. Son olarak Çarmuzu yolunda bulunan asırlık çınar ağaçları, bir gecede katledilmiştir.



“Kes-yok et kurtul anlayışı”



Bu katliamdan sonra Malatya halkı ile bu konuda yapılan anketin sonuçlarını, en iyi bu katliamı yapanlar bilmektedir. Hâlbuki bu çalışmalar yapılırken kes – yok et – kurtul anlayışı yerine, üzerinde daha fazla düşünülmüş, tartışılmış ve daha korumacı bir mantıkla çalışmış projeler üretilebilseydi Malatya’mız daha da güzelleşecek ve bütün kamuoyunun beğenisini kazanmış projeyi üreteni de uygulayanı da Malatyalıyı da mutlu eden sonuçlar ortaya çıkacaktı.



Malatya’mızın yollarının genişletilmesine, yol akslarının düzeltilmesine karşı değiliz. Ancak bu iyileştirmelerin, ağaç katliamı yapılmadan en az zayiatla yapılacağı gerçeğinin göz ardı edilerek yapılması bütün kamuoyunu rahatsız etmektedir.



‘Kamuoyu baskısı olmasaydı’



Beydağ’ında bin bir emek ve para harcanarak kayalık alanlar delinip içlerine toprak doldurarak ağaçlandırıp elli-yüz yıllık bir süreç hedeflenirken şehir merkezindeki asırlık çınarların kesilmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Bu çalışmalar İnönü caddesinde yapılırken kamuoyu baskısı olmasaydı Kışla Caddesi ile İstasyon Meydanı arasındaki bütün ağaçların kesileceği herkesin malumuydu. Ağaç ve Yeşil katliamı yapılmadan kaldırım ve yol iyileştirmesinin yapılabileceğinin en iyi örneği kamuoyu baskısıyla ağaçları kesilmesi engellenen, İstasyon Caddesi, İnönü, Kışla caddesi aksıdır.



Çınar Ağacı yol kenarı ağacı değildir diyerek kesmeye kalkışanların Ankara, İstanbul, Bursa… Vs gibi sayısız kentimizi gezerek Çınar ağaçlarının nasıl özenle bir bebek gibi korunduğunu görmelerini tavsiye ederiz. Bugünde Vilayet parkı düzenlemesi için hazırlanan projede benzer şekilde kes – yok et – kurtul anlayışını görmekteyiz. Biran evvel bu projenin yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi konusunda yetkililere buradan bir kez daha sesleniyoruz.



Biz bu yeşili babalarımızdan dedelerimizden, gelecek kuşaklara teslim etmek üzere emanet olarak aldık, bütün Malatyalıları emanetlerine sahip çıkmaya ve yetkilileri duyarlılığa davet ediyoruz.’

