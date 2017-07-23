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Malatya Haber -

İl Müdür Vekili Ağır Yaralandı

İl Müdür Vekili Ağır Yaralandı
  • 23.07.2017
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  • Konak (Banazı) Mahallesi’ndeki bahçe evinin inşaatında düşerek yaralanan İl Müdür Vekili, yoğun bakıma alındı

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Tahir Macit  merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’ndeki bahçesinde yapılmakta olan ev inşaatında merdivenden düşen il müdür vekili Tahir Macit, ağır yaralandı.

Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Macit, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Başında, omuzunda ve kollarında kırık bulunan Macit’in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

iha- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. İyi arkadaş dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 15:00

    Allah şifa versin güzel insan

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  2. gül söylemez özel dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 14:30

    çok üzüldüm Allahtan acil şifalar diliyorum.

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  3. Hilmi YUMRUTEPE dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 11:22

    Geçmiş olsun Rabbim acil şifalar versin ailesine ve dostlarına sabırlar ihsan eylesin İnşa Allah sosuz selamlar.

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  4. Muammer Yıldırım dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 05:05

    Allah acil şifalar versin. Geçmiş olsun.

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  5. Malatya çiftçisi dedi ki:
    23 Temmuz 2017, 22:55

    Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin

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