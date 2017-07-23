İl Müdür Vekili Ağır Yaralandı

Konak (Banazı) Mahallesi’ndeki bahçe evinin inşaatında düşerek yaralanan İl Müdür Vekili, yoğun bakıma alındı

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Tahir Macit merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi’ndeki bahçesinde yapılmakta olan ev inşaatında merdivenden düşen il müdür vekili Tahir Macit, ağır yaralandı.

Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Macit, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Başında, omuzunda ve kollarında kırık bulunan Macit’in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

iha- malatyahaber.com